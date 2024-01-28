Samanyolu Haber /Dünya / Silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk /28 Ocak 2024 14:48

Silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk

Ukrayna Güvenlik Servisi, silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk tespit edildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), aralarında eski Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisinin de bulunduğu 5 kişinin, silah alımında 40 milyon dolar (1,5 milyar grivna) yolsuzluk yaptığını açıkladı. Bahsi geçen 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

SBU, yolsuzluğa karışanlar arasında Ukrayna'dan kaçmaya çalışırken gözaltına alınan eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Savunma Bakanlığı Askeri ve Teknik Politika, Silahlanma ve Askeri Teçhizat Geliştirme Dairesi'nin mevcut başkanı, paravan şirketin müdürü ve yardımcısı ile Slovakya'da kayıtlı şirketin denetim kurulu üyesinin bulunduğunu belirtti.

SBU’dan yapılan açıklamada, şüphelilerin Ekim 2022’de 100 bin havan mermisi için sözleşme imzaladığı, ödemelerin peşin olarak alındığı, bazı fonların yurt dışına transfer edildiği ancak silahların temin edilmediği ifade edildi. Açıklamada, “Anlaşmaların sonuçlarına göre, Aralık 2022'de mayın tedarik etmeye başlamayı taahhüt ettiler, ancak bugün itibariyle Savunma Bakanlığı yüzde 97'si ön ödemeli sözleşme için herhangi bir tedarik almadı” ifadeleri kullanıldı.

21 MİLYON DOLARA EL KONULDU

SBU, yapılan operasyon kapsamında 818 milyon grivna (21 milyon dolar) paraya el konulduğunu duyurdu. Açıklamada, “Failler, fonların bir kısmını yabancı bir şirketin hesabına, diğer kısmını ise bu tür ihtiyaçlar için tasarlanmamış bir hesaba aktardı. Soruşturma sırasında polis, çalınan paranın 818 milyon grivnasını ele geçirmeyi başardı. Şüpheliler, mal varlıklarına el konulmasıyla birlikte 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya” denildi.
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