İran geliştirdiği yerli roketiyle aynı anda uzaya 3 uydu fırlattı

ABD ve Batı neden endişe ediyor?





ABD: İran Balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizliyor





İran, kendi geliştirdiği 'Simurg' roketiyle bugün 3 araştırma uydusunu uzaya fırlattı. 'Mehda'', ''Keyhan-2'' ve ''Hatef-1'' adlı üç uydu ilk kez yerli roketle aynı anda ülkenin Simnan eyaletindeki İmam Humeyni Uydu Merkezi'nden gönderildi.Savunma Bakanlığı’nın açıklamasını aktaran devlet medyası, yerli roketle uzaya fırlatılan uyduların, yer küreden 450 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığını aktardı.Reuters’in haberinde, “Keyhan-2'' ve ''Hatef-1'' adlı her biri 10 kilodan hafif olan iki nano uydu, dar bant iletişimini ve coğrafi konumlandırma teknolojisini test etmeyi hedefliyor.İran Uzay Ajansı tarafından inşa edilen Mehda adı verilen 32 kilo ağırlığı olan görece daha büyük olan uydu ise Simorgh roketinin uzaya birden fazla kargo teslim etmedeki doğruluğunu test etmeyi amaçlanıyor.İran, son olarak 20 Ocak’ta ''Süreyya'' adlı yeni uydusu Kaim-100 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmıştı.İran'ın uzaya fırlattığı araştırma uydusu yörüngeye yerleştiİlk yerli üretim uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, Nur-1 adı verilen ilk askeri uydusunu Nisan 2020'de uzaya fırlatmıştı.İran 2023'te üçüncü askeri keşif uydusu "Nur-3"ün yörüngeye yerleştirildiğini duyurmuştu.İran’ın 20 Ocak’ta Süreyya'' adlı yeni uydusu Kaim-100 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatılması ABD ve diğer Batılı ülkelerin tepkisine yol açmıştı.ABD istihbaratının 2023 yılı dünya çapındaki tehdit değerlendirmesinde, uydu fırlatma araçlarının geliştirilmesinin, benzer teknolojiyi kullanması nedeniyle İran'ın kıtalararası balistik füze geliştirme süresini de kısalttığı uyarısı yapılmıştı.Kıtalararası balistik füzeler nükleer silahların taşınmasında kullanılabiliyor.İsrail: İran uydu değil balistik füze denedi, Tahran yalan söylüyorİran, Batılı ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından artık nükleer silah yapımına yetecek seviyeye yakın uranyum üretiyor.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Tahran'ın "birkaç" nükleer silaha yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor.İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.