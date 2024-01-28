Numan Kurtulmuş , Can Atalay'la ilgili yükü üstünden atıyor

'SÜRPRİZ OLMAYACAK'





'YURT DIŞINDAYKEN OKUNMASINI İSTEDİ'





Hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazdıran Gezi davasında tutuklanan ve geçtiğimiz 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine karşın halen serbest bırakılmayan avukat Can Atalay'la ilgili 'belirsizlik' sürüyor.Süreç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kere hak ihlali kararı vermesi, ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde dosyayı Yargıtay 3. Dairesi'ne göndermesiyle hukuk krizine döndü. Daire, AYM kararının tanımadı.Atalay, halen cezaevinde bulunuyor.Gazete Duvar'da yer alan habere göre iktidar cenahı, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.AKP yöneticileri, Anayasa Mahkemesi’nin iki kez verdiği 'hak ihlali' kararına karşın Yargıtay’ın bunları uygulamaması nedeniyle yaşanan krizde şu an için bir çıkış olmadığını savunuyor. İki yargı organı arasındaki çatışmada Meclis’in yapacak bir şeyinin kalmadığını savunan yöneticiler gelecek hafta Atalay hakkında kesinleşmiş hükmün Meclis Genel Kurulu’nda okunarak milletvekilliğinin düşürülmesinin sürpriz olmayacağını söylüyor.Meclis Genel Kurulu nöbetinin AKP'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’da olması da bu iddiayı kuvvetlendiriyor. Meclis kulislerinde bir başka iddia daha konuşuluyor. O da bu süreçteki tutumu muhalefet partileri tarafından yakından izlenen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile ilgili.Öyle ki Kurtulmuş’un Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesine yol açacak kararın kendisi yurt dışındayken Meclis’te okunmasını istediği iddia ediliyor. Bu iddia ne kadar doğru bilinmez ama Meclis Başkanının yurt dışı programı doğru.Meclis Başkanı Kurtulmuş beraberindeki Parlamento heyeti ile 28-31 Ocak 2024 tarihleri arasında önce Bahreyn’e, ardından Birleşik Arap Emirliklerine resmİ ziyaretlerde bulunacak.Son noktada Kurtulmuş'un daha önce kararın okutulması yönündeki görüşler karşısında 'yargı sürecinin tamamlanmasını beklemekten yana tavır aldığını' hatırlatmakta fayda var.