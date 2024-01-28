Sarıyer'deki Kiliseye silahlı saldırı, bir ölü

'BİR KİŞİYE ATEŞ EDİYORLAR, O KİŞİ DE HAYATINI KAYBEDİYOR'





İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLARINDAN MESAJLAR





İMAMOĞLU: BİRLİĞİMİZİ VE HUZURUMUZU BOZMAYA ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ





BOĞAZ'DAKİ TEK KATOLİK KİLİSESİ





YAYIN YASAĞI







İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul sulh ceza hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.



İstanbul - Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Kilisede pazar günü düzenlenen ayin sırasında içeridekilere ateş açıldığı bildirildi.T24'ten Metin Kaan Kurtuluş'un aktardığına göre kar maskeli iki kişi ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar, kendilerini korumak içini kendini yere attı. Bu sırada başından vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.Saldırganların kaçtığı öğrenildi.İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin gazetecilere verdiği demeçte dikkati çeken sözler sarf etti."Kilisemizin baş pederiyle de görüştük, ona da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olay daha çok yeni, herkes görevini yapıyor" diyen Gül, akabinde sorular üzerine "İki tane maskeli kişi içeri giriyor, bir kişiye ateş ediyorlar, o kişi de hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşananlarla ilgili açıklamasında konuyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma ve saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı: "Olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaştığı mesajında saldırıyı kınadı. Hayatını kaybeden yurttaş için taziyelerini, yaralılara şifa dileklerini ileten İmamoğlu, "Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.Saldırının ardından akıllara, detayları geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü IŞİD'in yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianame geldi.23 Ocak'ta Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın aktardığına göre iddianamede, kilise ve sinagoglara yönelik saldırı planlarına da yer veriliyordu.Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi olarak bilinen ibadethane, İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi.1866 yılında ibadete açılan kilise Mimar Gaspare Fossati tarafından tasarlandı.