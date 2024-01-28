İsrail, Gazze'de son 24 saate 165 Filistinliyi öldürdü

Yüzlerce ölü enkaz altında





Netanyahu karşıtı gösteriler

27 Ocak günü Uluslararası Holokostu Anma Günü kapsamında, Cumartesi günü dünya çapında pek çok ülkede İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının yaptığı Yahudi Soykırımı kurbanları anılırken, İsrail'de de binlerce kişi Başbakan Netanyahu hükümetini protesto için bir kez daha sokaklara çıktı. Tel Aviv'deki gösteride binlerce eylemci Netanyahu'nun istifasını talep etti ve Başbakanı ülkeyi bölmek ve Hamas'ın 7 Ekim'deki katliamında payı olduğunu inkar etmekle suçladı.

son 24 saatte en az 165 Filistinlinin öldürüldüğü açıklandı. Gazze Şeridi'nde, Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı 290 kişinin de yaralandığını duyurdu.Son kayıplarla birlikte, Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'den bu yana süren savaşta yaşamını yitiren Filistinli sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bine yükseldiği kaydedildi. Filistinli veya İsrailli kaynakların bölgedeki can kayıplarına ve yaralı sayısına dair verileri tarafsız kurumlarca teyit edilemiyor.Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, hala yüzlerce kişinin da enkaz altında olduğunu aktardı. Hamas ile İsrail arasında süren çatışmalar yüzünden sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki bedenlere ulaşmasının imkansız olduğu belirtiliyor.Son günlerde saldırıların güneydeki Han Yunus'ta yoğunlaştığı da bildiriliyor. İsrail'in baskısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine göçen yüz binlerce Filistinli güneye sığınmış, ancak son haftalarda çatışmalar bu bölgede yoğunlaşmıştı.İsrail hükümeti, Hamas yöneticilerinin Han Yunus'ta yer altında bulunan gizli tünellerde gizlendiğini iddia ediyor. İsrail ayrıca, hala Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin de burada saklandığının tahmin edildiğini belirtiyor.Hamas'ın İsrail'e havadan ve karadan saldırdığı 7 Ekim 2023'te, bir gün içinde bin 200'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 İsraillinin de rehin alındığı açıklanmıştı. 100'en fazla rehine Hamas ile yürütülen esir takası sonucu serbest bırakılmıştı.