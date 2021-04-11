NBA’de Enes Kanter’in rekorlar gecesi

MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA





Portland Trail Blazers’in Detroit Pistons’u 118-103 yendiği maçta Enes Kanter birçok rekora imza attı. 37 dakika süre aldığı maçı 30 ribaund, 24 sayı, 2 asist, 2 blok 1 top çalma ile tamamlayan başarılı oyuncu, NBA’de son 20 yılda, +30 ribaund, +20 sayı istatistiklerine ulaşan 3 oyuncudan birisi oldu. Bu başarıya daha önce 2010 yılında Kevin Love ve son olarak da 2018 yılında Dwight Howard ulaşmıştı.





50 YILLIK KLÜP TARİHİNİN ZİRVESİNDE BİR TÜRK





Enes Kanter, iki alanda ise Portland Trail Blazers klüp tarihine adını yazdırdı. Toplam 30 ribaund alan başarılı oyuncu, 1975 yılında 27 ribaund alan ve 45 senedir zirvede olan Sidney Wicks’i geride bırakarak rekoru ele geçirdi. Sidney Wicks’in 2 kez uzatmaya giden Lakers maçında 27 ribaund aldığı düşünülünce Enes Kanter’in başarısı daha da önem kazanıyor. Enes Kanter bu maçta aldığı 12 hücum ribaundu ile kulüp tarihinin bir maçta en çok offansif ribaund alan oyuncusu oldu.





Enes Kanter’in rekoru egale ettiği 27. ribaund ve sonrasında aldığı tüm ribaundları, benchde oturan takım arkadaşları ve teknik heyet ayakta çılgınca alkışladı. Maç sonrasında konuşan başarılı oyuncu bu konuda, “Benche baktığımda herkes ayağa kalkmış, gülümseyerek çılgınca tezahürat ediyordu. Çok mutlu oldum. Takım arkadaşlarını coşkuyla destekliyorlardı. Hepimizin amacı, Portland takımının anlamı bu; birbirini desteklemek”





