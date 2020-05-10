NBA’in en uzun oyuncusu Ramazan anılarını anlatacak

Ramazan’ın ilk gününden bu yana farklı konu ve konuklarıyla izleyicilerle buluşan Yeniden Ramazan bu kez basketbol tutkunlarını sevindirecek. Gülen, NBA’in tanınmış yüzlerinden Tacko Fall’la keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Senegalli basketbolcu Fall, ülkesindeki Ramazan hatıralarını anlatacak. Enes Kanter’le de Boston Celtics’ten takım arkadaşı olan ünlü oyuncu NBA’de Ramazan’ın nasıl geçtiğini de Yeniden Ramazan seyircileriyle paylaşacak.









“Yeniden Ramazan” programını pazar günü NY saati ile 19.45 te, Avrupa saati ile 01.45 te, TR saati ile 02.45’te YouTube.com/KuzeyAmerikaGundemi adresinden izleyebilir, ayrıntılı bilgilere www.yenidenramazan.com adresinden ulaşabilirsiniz.







