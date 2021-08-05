Samanyolu Haber /Spor / NBA'li oyuncudan 215 milyon dolarlık rekor sözleşme /05 Ağustos 2021 21:03

NBA'li oyuncudan 215 milyon dolarlık rekor sözleşme

NBA’de son yıllardaki kadar büyük hamleler olmasa da yine de oldukça yoğun geçen bir transfer dönemi gerçekleşiyor.

SHABER3.COM

Nurullah Kaya- Samanyoluhaber.com 

NBA'e girdiği yıldan bu yana Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, takımıyla 4 yıl için 215 milyon dolar değerinde yeni bir  sözleşme imzaladı. Önceki sözleşmesinde de 200 milyon doların üstüne çıkan yetenekli oyuncu, iki kez 200 milyon dolar üzerinde kontrat alan ilk oyuncu oldu.

Curry, tüm zamanların en yüksek ücretli NBA oyuncusu oldu. Sözleşme rekorunun önceki lideri Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard'dı.  Curry'nin kurucusu yıllık 54 milyon dolar kazandı. Aynı sezon Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks'tan 51,9 milyon aldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NBA'li oyuncudan 215 milyon dolarlık rekor sözleşme Sonraki Haber >>

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:33