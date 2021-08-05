NBA'li oyuncudan 215 milyon dolarlık rekor sözleşme

Nurullah Kaya- Samanyoluhaber.com





NBA'e girdiği yıldan bu yana Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, takımıyla 4 yıl için 215 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı. Önceki sözleşmesinde de 200 milyon doların üstüne çıkan yetenekli oyuncu, iki kez 200 milyon dolar üzerinde kontrat alan ilk oyuncu oldu.





Curry, tüm zamanların en yüksek ücretli NBA oyuncusu oldu. Sözleşme rekorunun önceki lideri Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard'dı. Curry'nin kurucusu yıllık 54 milyon dolar kazandı. Aynı sezon Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks'tan 51,9 milyon aldı.







