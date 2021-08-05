Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ'den Almanya ve Fransa'ya uyarı /05 Ağustos 2021 21:21

DSÖ'den Almanya ve Fransa'ya uyarı

Almanya ve Fransa, Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya genelinde daha fazla insan aşılanana kadar aşı takviyelerini erteleme çağrısına rağmen, Eylül ayından itibaren COVID-19 aşılarına devam edeceklerine işaret eden planlamalar yaptılar.

SHABER3.COM

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus çarşamba günü, zengin ülkelerin küresel aşı tedarikinin daha fazlasını kullanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek aşı takviyelerinin en azından eylül ayının sonuna kadar durdurulması çağrısında bulundu.

Tedros, “Tüm hükümetlerin halklarını Delta varyantından koruma endişelerini anlıyorum. Ancak küresel aşı tedarikinin çoğunu zaten kullanmış olan ülkeleri daha da fazla aşı kullanmalarını kabul edemeyiz” dedi.

FRANSA HÜKÜMETİ, PROTESTOLARDAN ÇEKİNİYOR

DSÖ Başkanı’nın bu açıklamalarına rağmen Almanya ve Fransa aşı alımlarına devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın eylül ayından itibaren yaşlılar ve savunmasızlar için üçüncü doz COVID-19 aşılarını yapmaya çalıştığını söyledi.

Macron, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Üçüncü bir doz herkes için olmasa bile muhtemelen en savunmasız ve yaşlılar için gerekli olacaktır” dedi. Macron hükümeti, hükümetin COVID politikalarını protesto etmek için sokak gösterileriyle karşı karşıya olduğu için Fransa’nın aşı programını hızlandırmaya çalışıyor.

ALMANYA’DAN 30 MİLYON DOZ AŞI BAĞIŞI

Almanya’da da sağlık bakanlığı; bağışıklığı baskılanmış hastalara, çok yaşlılara ve huzurevinde kalanlara eylül ayından itibaren takviye vermeyi planladığını söyledi. Bakanlık, “Almanya’daki savunmasız gruplara ihtiyati bir üçüncü aşı sağlamak ve aynı zamanda dünyada mümkün olduğunca çok insanın aşılanmasını desteklemek istiyoruz” dedi.

Almanya, daha yoksul ülkelere de en az 30 milyon doz aşı bağışlayacağını söyleyerek DSÖ’nün suçlamalarını reddetti.

Fransa ve Almanya şimdiye kadar kendi nüfuslarının yüzde 64,5’ine ve yüzde 62’sine en az bir doz COVID-19 aşısı uyguladı. Ayrıca Fransızların yüzde 49’u ve Almanların yüzde 53’ü iki doz aşı olmuş durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ'den Almanya ve Fransa'ya uyarı Sonraki Haber >>

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:40:42