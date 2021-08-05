Samanyolu Haber /Spor / Barcelona'da bir dönem resmen sona erdi /05 Ağustos 2021 21:47

Barcelona'da bir dönem resmen sona erdi

Adı Barcelona ile özdeşleşen yıldız futbolcu Lionel Messi'nin yeni sözleşme için anlaşılamaması sonrasında takımdan ayrıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

NURULLAH KAYA - SAMANYOLUHABER.COM 

İspanya Ligi takımlarından Barcelona, Lionel Messi ile yollarını ayırdı. Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmeler dün gece çıkmaza girmişti. 

Messi, Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından Barcelona da görüşmelerden çekildi.

Barcelona Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde; 'Barcelona ve Lionel Messi bir anlaşmaya varmasına ve her iki tarafın da bugün yeni bir sözleşme imzalama niyetine açık olmasına rağmen, finansal ve yapısal engeller (İspanya Liga düzenlemeleri) nedeniyle bu gerçekleşemedi.Bu durumun bir sonucu olarak Messi, FC Barcelona'da kalmayacak. Her iki taraf da oyuncunun ve kulübün isteklerinin nihayetinde yerine getirilmeyeceğinden derin üzüntü duyuyor. FC Barcelona, ??kulübün büyümesine yaptığı katkılardan dolayı oyuncuya şükranlarını sunar ve kişisel ve profesyonel yaşamında kendisine en iyi dileklerini iletir."

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