Neden bir araya geldiler; Erdoğan ile Esad 13 yıl sonra aynı karede!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.







Zirvede, Türkiye'yi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ederken, liderler zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı.





ERDOĞAN İLE ESAD AYNI KAREDE

Karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çekiminde Erdoğan, aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da bulunduğu liderler ile "aile fotoğrafı" verdi. Böylece Erdoğan ile Esad, 13 yıl sonra aynı karede yer aldı.













Öte yandan fotoğraf çekiminde Erdoğan’ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı.







ERDOĞAN İLE ESAD GÖRÜŞECEK Mİ?



Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ortak zirvede yer alıyor olması iki liderin bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.







