Samanyolu Haber /Gündem / Yavuz Sultan Selim'e yıldırımın düştü /12 Kasım 2023 10:18

Yavuz Sultan Selim'e yıldırımın düştü

Dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul zaman zaman şimşeklerle aydınlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşme anı ise kameralara yansıdı.

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İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresine düşen yıldırım kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul'da gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, yağış sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde düşen yıldırım görüntülere yansıdı.

Yıldırımın düşmesi ile birlikte köprü tamamen aydınlandı. 
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