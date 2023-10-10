Samanyolu Haber /Gündem / Neden Kuran okumalıyız? /10 Ekim 2023 11:26

Neden Kuran okumalıyız?

Samanyoluhaber.com yazarı Abdullah Aymaz'ın yazısı

SHABER3.COM

ABDULLAH AYMAZ 

Prof. Dr. Muhittin Akgül kardeşimizin Kur’an üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili üç kitabı ile yeni tanıştım: “Neden Kur’an Okumalıyız?”   “Kur’an Nasıl Korundu?”  “Kur’an’ı Anlama Yöntemi”  (Tefsir Usulü Dersleri)
Bu üç değerli eseri takdirle tanıtmadan önce kadim ağabeylerimizden merhum Şerafeddin Kocaman’a bir selam çakmamız lazım. Bu kitaplarla bunun alâkası nedir, demeyiniz, Şerafeddin Ağabeyimiz, Akgül kardeşimizin kayın pederidir. Bizim onunla Sızıntı dergisi münasebetiyle çok uzun beraberliklerimiz  olmuştur. Hele kuşe kağıdı için Muğla-İzmit kağıt fabrikalarında bir mekik dokuyuşumuz vardır ki, rüyalarımıza  girmiştir…  1983’ün son aylarında bir günün gecesiydi…  Kocaman Ağabeyle dolaşmaktan yorulmuşuz da Konya’da Hz. Mevlana’nın türbesinin önüne gelmişiz (tabii rüyada)…  Hava sıcak ve öğle vakti imiş…  Orada bir ağacın gölgesine sığınıp yorgunluktan hemen uzanmışız…  Birisi gelip bize:  “Hz. Mevlana, sizi çağırıyor!” dedi. Biz biraz doğrulup “Tamam, çok yorgunuz, birazdan geliriz.”  deyip tekrar uzanınca bu sefer yeşil kubbesinde ismen çağırılmaya  şahit olunca, farkına varmadan rüyadan uyanıp “Buyur!..”  diyerek yataktan ayağa kalktım!.. 
Evet “Ben Kur’an’ın bendesiyim” diyen Mevlâna Hazretleri, okullara girme emelinde hareket eden bir derginin hizmetinin ırgatları olan bizlere iltifat ediyordu.
Şimdi o ağabeyimizin damadı Akgül kardeşimizin bu çalışmalarını görünce bu hatıramız aklıma geldi. İsraf-ı kelâm etmişsem affınıza sığınırım.
Akgül Hocamız gerçek Kur’an  okuma ile ilgili pek çok konuya detaylıca temas etmişler. Allah râzı olsun… Sizlere sadece konu başlıklarını takdim etmekle yetineceğim:


A-KUR’AN’IN  TARİFİ  VE  BAŞLICA  İSİMLERİ
1-Kur’an’ın Tarifi
2-Kur’an’ın Başlıca İsimleri

B-Kur’an’ın  Geldiği Ortam
1-Kur’an İnsanlara Doğru Yolu Gösterir
2-Kur’an Müminlere Müjdeler Verir
3-Kur’an İnanmayanları Uyarır
4-Günümüz İnsanının Kur’an’a İhtiyacı
5-Kur’an’ın Getirdikleri 

C. Hz. Peygamber (S.A.S.)  Ve  Kur’an
D. Ashabının Kur’an-ı Ezberleme Ve Yazmadaki Gayretleri
E. Kur’an Okumanın Önemi Ve İnsana Kazandırdıkları

1-Kur’an Okumanın Dünyada Kazandırdıkları
a-Nasihat, Dertlere Şifa, Hidayet  ve Rahmettir.
b-Kur’an Rehberdir
c-En Doğru Yola  İletir
d-Kur’an Okunan Yere Melekler, Rahmet ve Sekine İner
e-En Kıymetli Hane
f-Görev Vermede Tercih Sebebi
g-Kur’an’ı İyi Bilenin Mezarda Ön Tarafa Konulması
2-KUR’AN OKUMANIN   AHİRETTE  KAZANDIRDIKLARI
a-En Hayırlı Kişi
b-Kıyamette Şefaat 
c-Kıyamette Nur
d-Kur’an’la Yükselme
e-Bitmeyen Ticaret
f-Zorlanana İki Sevap
g-Her Harfine On Sevap

3-KUR’AN’DAN  UZAKLAŞMANIN SONU 
a-Kıyamette Pişmanlık  ve  Hz. Peygamberin  Şikayeti
b-Unutmanın Büyük Vebal Olması
c-Kur’an’ın Kıyamette Şikayetçi ve Aleyhine Delil  Olması
d-Emanete  Hıyanet  Cezası
e-Sıkıntılı Bir Hayat ve  hirette Kör Olarak Haşrolma
f-En Değersiz Kişi

F. KUR’AN’I  OKUMA   ADABI
1-Kur’an’ın Ne  Ve Kimin Sözü Olduğunu Hatırda Tutma 
2-Maddi-Manevî Temizlik
3-Doğru Zaman Tayini
4-Önyargıdan Uzak Okunmalı
5-Euzu Besmeleyle Başlama
6-Tertille (Ağır Ağır  Tane  Tane)  Okuma
7-Huşû İle Okuma Ve Okuduğunu Düşünme
8-Kur’an Okurken Ağlama
9-Güzel  Sesle Okuma
10-Kur’an’ın Her Hitabına Kendini Muhatap Kabul Etme
SONUÇ
TEFSİR  ÖRNEKLERİ
1-Fatiha Suresi
Surenin İsimleri
Surenin Fazileti
2-Bakara Suresinin Başı
Surenin İsmi
Surenin Fazileti
3- menerrasulü
 yetlerin Fazileti
Nüzul Sebebi
 yetlerin Tefsiri
4-Haşir Suresinin Sonu 
 yetlerin Fazileti
 yetlerin Tefsiri
5-Fetih Suresinin Sonu
Nüzul Sebebi
 yetlerin Tefsiri
6-Nebe Suresinin Sonu
7-Asr Suresi
Surenin Fazileti
Surenin Muhtevası
Surenin İsmi
8-Fil Suresi
Surenin İsmi
Nuzûl Sebebi
9-Kureyş Suresi
Nüzûl Sebebi
10-Mâûn Suresi
11-Kevser Suresi
12-Kâfirûn Suresi
Surenin Fazileti
Nüzûl Sebebi
13-Nasr Suresi
14-Tebbet Suresi
Surenin İsmi
Nüzûl Sebebi
15-İhlas Suresi
Surenin Fazileti
16-Felak Suresi
Surenin Fazileti
Nüzûl Sebebi
Nass Suresi

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Neden Kuran okumalıyız? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:29