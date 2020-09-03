Nefes kesen hayat kurtarma operasyonu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alaska eyaletinin Igiugig kasabasında halk geçen hafta sonu bir çocuğun hayatını kurtarmak için bir araya geldi.
Bölgenin kabile şefi Ida Nelson, CNN'e verdiği mülakatta kasabaya hayati tehlikesi olan bir çocuğu almaya gelen tıbbi tahliye uçağının pistin ışıklarının yanmaması sebebiyle iniş yapamadığını belirtti.
Igiugig'da yaşayanlar ve LifeMed Alaska ekibi son anda ilginç bir çözüm buldu.
PİSTİ OTOMOBİL VE TRAKTÖR FARLARI AYDINLATTI
Düzinelerce vatandaş otomobil ve dört tekerlekli arazi araçlarıyla pistin etrafına dizilip farlarını yakarak pisti ışıklandırdı.
Sürücülerinin yaşları 8 ile 70 arasında değişen 20 araç, 20 dakika içinde pistteydi.
Farlarla ışıklandırılan piste tıbbi tahliye uçağı inip hastayı almayı başardı. Uçak, kısa süre sonra başarılı bir şekilde kalkış yaptı.
Igiugig, en yakındaki şehrin yaklaşık 400 kilometre uzağında bulunuyor. Kasabada 70 kişi yaşıyor.