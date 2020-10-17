Samanyolu Haber /Gündem / Nejat İşler'e 15 Temmuz soruşturması /17 Ekim 2020 22:07

Nejat İşler'e 15 Temmuz soruşturması

Oyuncu Nejat İşler'e attığı bir tweet nedeniyle "Suçu ve suçluyu övme" soruşturması açıldı.

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Bir kişinin ihbarı sonrasında İşler'in Twitter’dan 16 Temmuz 2016’da “Emir geliyor. Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyorsun. Kafanı kesip vatan haini diyorlar. Emir geliyor. Doğu’ya gidiyorsun. Ölüyorsun. Şehit diyorlar” paylaşımı yaptığı belirtildi. 

İhbarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi üzerine savcılık Nejat İşler hakkında “suçu ve suçluyu övme” suçundan soruşturma başlattı.

İşler'in adresinin Muğla ili Bodrum ilçesi olduğunu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya yetkisizlik kararı vererek, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
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