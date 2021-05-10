Samanyolu Haber /Dünya / Neredeyse her üç Japon'dan ikisi "Olimpiyatlar yapılmasın" diyor /10 Mayıs 2021 10:01

Neredeyse her üç Japon'dan ikisi "Olimpiyatlar yapılmasın" diyor

Japonya'da yapılan bir anket, düzenlenmesine üç aydan az zaman kalan Tokyo Olimpiyatları'nın iptalini isteyenlerin yüzde 59 oranında olduğunu gösterdi.

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The Guardian'da yer alan habere göre, geçen yıl Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları'nın bu yıl, 23 Temmuz'da başlaması için hazırlıklar sürüyor.

Etkinlik sırasında Koronavirüs salgınının kontrol altında olması nedeniyle, Tokyo ve çevresindeki bölgelerde olağanüstü hâl önlemleri uzatıldı. 

7-9 Mayıs arasında gerçekleştirilen bir anket, yüzde 59'un etkinliğin iptal edilmesini istediğini, yüzde 39'un ise iptal seçeneğine karşı durduğunu gösterdi. Tokyo Olimpiyatları'nın gerçekleşmesini isteyenlerin yüzde 23'ü seyircisiz gerçekleşmesini istedi. Etkinliğe yabancı izleyici şu anda yasak. 

Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi ise bir seçenek olarak yer almadı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, etkinliğin ertelenmesi gibi bir ihtimal olmayacağını söylemişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı John Coates, iptal yönünde fikirlerin endişe verici olduğunu söylese de henüz iptal etmeye sebep olacak bir durum olmadığını ekledi.  
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