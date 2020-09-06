Neredeyse tüm akrabalarını belediyede işe yerleştirmiş

2014 yılında Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen ve 2019 seçimleri öncesi AKP'ye transfer olan Aydın, önceki gün ticari dava yüzünden önceki gün tutuklanmıştı.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Aydın, önceki gün yedi yıl önce açılan davadan çıkan kararın Yargıtay tarafından onanmasıyla dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanarak Ankara'da bir cezaevine konuldu.
Ancak Aydın'ın belediyede çok sayıda akrabasını istihdam ettiği tespit edildi.
Olayı ortaya çıkaran CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş şunları söyledi:
"Belediyede çalışan bir yurtsever bana, Horasan Belediyesi'ndeki aile yapılanmasına ilişkin bilgileri yolladı. Ben de bu konuyu araştırdım ve verilen bilgilerin doğru olduğuna emin oldum. Horasan'da herkesin bildiği ama Aydın ailesi güçlü ve geniş olduğu için kimsenin ses çıkarmadığı bu gelişmeyi Türkiye'ye duyurdum.
Horasan Belediyesi'nin resmi bir internet sitesi yok. Olmadığı için de belediyeyi kimlerin yönettiğine dair herhangi bir bilgi resmi kayıt da mevcut değil. Belli ki bu aile yapılanması ortaya çıkmasın, tartışılmasın, konuşulmasın diye belediyeye resmi bir internet sitesi kurulmamış bile.
Sigorta primi eksik olduğu için emekliliğini kazanamamış bazı akrabalarının işe girişinin yapılarak eksik sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği iddia ediliyor.
Bu aslında AKP'nin Türkiye'ye getirdiği sistemin küçük bir fotoğrafıdır. Belediye Başkanı AKP'yi belli ki ‘Aileyi Kalkındırma Partisi' olarak anlamış."
Abdulkadir Aydın, 2014'te yapılan yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Horasan Belediye Başkanı seçildi. 2019'daki yerel seçim öncesinde AKP'ye transfer oldu. Aydın, aynı koltuğa 5 yıl sonra bu kez iktidar partisine mensup belediye başkanı olarak oturdu.
Yarkadaş, istihdam edilen isimlerle ilgili şu bilgiyi paylaştı:
"Kardeş Sadri Aydın Personel Müdürü, yeğen Hayrettin Aydın Özel Kalem Müdürü, amca oğlu Fahrettin Aydın Mezarlık Müdürü. Fahrettin Aydın'ın oğlu Faruk Aydın, Özgür Aydın, Tanju Aydın, Yakup Aydın, Rıfat Aydın, Cihan Aydın, İlhan Aydın, Kenan Aydın, Emrah Aydın, Burhan Aydın, Fahri Aydın, Dağıstan Aydın, Abdurrahim Aydın, Sedat Aydın, İsmet Aydın, Engin Aydın ve Ünal Aydın. Bir kişinin ismini tespit edemedim."