Neredeyse tüm akrabalarını belediyede işe yerleştirmiş





2014 yılında Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen ve 2019 seçimleri öncesi AKP'ye transfer olan Aydın, önceki gün ticari dava yüzünden önceki gün tutuklanmıştı.





Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Aydın, önceki gün yedi yıl önce açılan davadan çıkan kararın Yargıtay tarafından onanmasıyla dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanarak Ankara'da bir cezaevine konuldu.





Ancak Aydın'ın belediyede çok sayıda akrabasını istihdam ettiği tespit edildi.





Olayı ortaya çıkaran CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş şunları söyledi:





"Belediyede çalışan bir yurtsever bana, Horasan Belediyesi'ndeki aile yapılanmasına ilişkin bilgileri yolladı. Ben de bu konuyu araştırdım ve verilen bilgilerin doğru olduğuna emin oldum. Horasan'da herkesin bildiği ama Aydın ailesi güçlü ve geniş olduğu için kimsenin ses çıkarmadığı bu gelişmeyi Türkiye'ye duyurdum.



