Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu, Gazze saldırısında çok ağır bedel ödüyormuş (!) /25 Aralık 2023 08:59

Netanyahu, Gazze saldırısında çok ağır bedel ödüyormuş (!)

Gazze'deki kara saldırısında toplam 153 İsrail askerinin ölümünün ardından konuşan Netanyahu, ülkesinin 'ağır bedel' ödediğini söyledi. Netanyahu, "Bu uzun bir savaş olacak" dedi.

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze savaşının kendi tarafları için "çok ağır bir bedeli" olduğunu söyledi.

Gazze'ye başlatılan kara saldırısında 153 İsrail askerinin ölümünün ardından konuşan Netanyahu, güçlerinin savaşmaya devam etmekten başka "seçeneği" olmadığını kaydetti.

Güçlerinin "sonuna kadar tam güçle" savaşa devam edeceğini belirten Netanyahu, Hamas'ı "ortadan kaldırma" ve Gazze'de tutulan rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlama hedeflerini yineledi.

İsrail Başbakanı "Şunu açıklığa kavuşturalım. Bu uzun bir savaş olacak" diye konuştu.

Bu arada ordu yaptığı açıklamada bugüne kadar 8,000'den fazla "Filistinli savaşçıyı öldürdüğünü" duyurdu. Kara harekatı sırasında "700 Filistinli militanın tutuklandığı" kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise son bir gün içinde 166 kişinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığa göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 20,000'den fazla kişi öldürüldü ve 54,000 kişi yaralandı.

İsrail sivil kayıpları önlemek için gerekli adımları attığını savunurken, Hamas'ın halkı canlı kalkan olarak kullandığını söylüyor.

Öte yandan İsrail ile Hamas arasında yeni bir ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'da yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Filistinli bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, Mısır'ın Hamas'ın 40 rehineyi, İsrail'in de 120 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı iki haftalık insani ateşkes önerdiğini bildirdi.
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