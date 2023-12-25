O uçak sonunda havalandı

İsimsiz ihbar yüzünden uçak alıkondu





Fransız yargısı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Nikaragua'ya giden ve yakıt ikmali için Fransız havalimanına iniş yaptıktan sonra "insan kaçakçılığı" şüphesiyle tutulan uçağın yeniden havalanmasına izin verdi.Paris savcılığı, perşembe gününden itibaren Champagne bölgesindeki Chalons Vatry Havalimanı'na alıkonan ve 300 Hintli yolcuyu taşıyan uçağa el konulmasıyla ilgili yasağın kalktığını açıkladı.Marne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bekleme alanına yerleştirilen yolcuların yeniden uçuşuna izin verildiğini bildirdi.Açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün uçağın en geç pazartesi sabahı gerçekleşmesi gereken yeniden kalkışı için gerekli izinleri almaya çalıştığı kaydedildi.BAE'nin Fujairah Havalimanı'ndan kalkarak Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın başkenti Managua'ya giden ve yaklaşık 300 Hint vatandaşını taşıyan Romanya merkezli Legend Airlines'a ait uçak, yakıt ikmali için Fransa'nın Champagne bölgesindeki Chalons Vatry Havalimanı'na perşembe günü iniş yapmıştı.İsimsiz ihbar üzerine harekete geçen Fransız yetkililer, insan kaçakçılığı yapıldığı şüphesiyle uçağın yeniden havalanmasına izin vermemişti.Suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındıUçaktaki iki yolcu, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Legend Airlines'in avukatları, uçağın 15 kişilik mürettebatının soruşturma kapsamında sorgulandığını ve serbest bırakıldığını açıkladı.Yaklaşık 300'e yakın yolcunun 3 gündür Chalons Vatry Havalimanı'nda bekletilmesi ve soruşturma nedeniyle havalimanındaki diğer uçuşların iptal edildi.Yetkililer, uçaktaki yolcuların, 21 Aralık'ta havalimanına iniş yaptırıldıktan bir süre uçakta bekletildiğini, daha sonra havalimanı yolcu salonuna alındıklarını açıkladı.Uçakta seyahat edenler arasında çok sayıda refakatsiz çocuğun da yer aldığı belirtildi.Savcılık, insan kaçakçılığı iddialarına ilişkin detaylı bilgi vermezken, yolcuların nihai varış noktasının ABD olup olmadığı da henüz bilinmiyor.Hindistan'ın Paris Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havalimanında tutulan Hint yolcularla ilgilendiklerini ve durumun bir an evvel açıklığa kavuşturulması için Fransız yetkililer ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.Nikaragua, ABD'ye gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin önemli göç rotalarından birini oluşturuyor.