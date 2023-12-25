Samanyolu Haber /Spor / Manchester United hisselerinin yüzde 25'ini İngiliz milyardere sattı /25 Aralık 2023 09:01

Manchester United hisselerinin yüzde 25'ini İngiliz milyardere sattı

Varılan anlaşmanın bir parçası olarak Ratcliffe, kulübün futbol operasyonlarının sorumluluğunu üstlenecek ve tarihi Old Trafford Stadyumu için 300 milyon sterlin yatırım yapacak.

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İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden Manchester United, hisselerinin yüzde 25’ini 1,58 milyar dolar karşılığında İngiliz petrokimya milyarderi Jim Ratcliffe'e sattığını duyurdu.

Manchester United, ünlü milyarderin futbol kulübünün tarihi Old Trafford Stadyumu için 300 milyon sterlin yatırım yapacağını bildirdi.

Varılan anlaşmanın bir parçası olarak Ratcliffe, kulübün futbol operasyonlarının sorumluluğunu üstlenecek.

İngiliz basının aktardığına göre iş insanı Ratcliffe’ın kulübün yüzde 25'ini hisse başına 33 dolar karşılığında satın almak için 1,25 milyar sterlin (1,58 milyar dolar) ödemesi bekleniyor.

Manchester United şu anda kadar İngiltere Premier Ligi'ni 20 kez kazanmasına rağmen bu sezon ligde ve ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarışı sağlayamadı ve ezeli rakibi Manchester City’nin gerisinde kaldı.
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