Polonyalı çiftçiler, Ukrayna tırlarına kapıyı açtı

Polonyalı çiftçiler, protesto kapsamında Ukraynalı tırcılara kapattıkları dört sınır kapısından birini açtı.



Ukrayna sınır servisi açıklamasında, "Tır trafiği yeniden sağlandı. Polonyalı çiftçiler Medyka-Shehyni sınır kapısı önündeki ablukayı sona erdirdi. Ukrayna'ya giren tırlar kayıt ve geçişleri her zamanki gibi yapılmaktadır" denildi.



Ancak Polonyalı çiftçiler, tırcıların Noel boyunca diğer üç sınır kapısında blokaj eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.



Kasım ayı başından bu yana iki ülke arasındaki sınırı kapatan Polonyalı tır şoförleri, Ukraynalı meslektaşlarının "haksız rekabetini" kınayarak bitmek bilmeyen kuyruklar oluşturuyor.



Tırcılar, Polonya'ya tır gönderen Ukraynalı nakliye şirketleri için Avrupa izin sisteminin yeniden kurulmasını talep ediyor.



AB, Şubat 2022'de Rus işgalinin başlamasının ardından Kiev'i desteklemek için bu sistemden feragat etti ve o zamandan beri bu muafiyeti Haziran 2024'e kadar uzattı.



Ukrayna ise, özellikle iki yıl önceki Rus işgalinden bu yana, ihracat ve ithalatı için Avrupa Birliği üyesi Polonya ile karayolu taşımacılığına büyük ölçüde güveniyor.