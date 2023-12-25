Steinmeier'den demokrasi vurgusu

"Sadece birlikte daha da ileriye gidebiliriz"

Bir demokraside işler zorlaştığında "öfke ve aşağılamadan" daha iyi yöntemler olduğunu vurgulayan Steinmeier, bu yöntemin "cesaret ve birliktelik" olduğunu söyledi. Steinmeier, bunun kentte ve köyde yaşayanları, gençleri ve yaşlıları, göçmen ya da değil herkesi kapsadığını kaydetti. Steinmeier, "Herkes kendi dünyasına çekilirse değil, ancak birlikte daha ileriye gidebiliriz" şeklinde konuştu.