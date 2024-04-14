Netanyahu: Kim bizi incitirse, biz de onu inciteceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın ülkesine yönelik beklenen saldırısıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Netanyahu, video mesajında “İsrail vatandaşları, son yıllarda ve hatta son haftalarda, İran'dan doğrudan bir saldırı olasılığına hazırlanıyor" dedi.



İsrail Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:



“Savunma sistemlerimiz konuşlandırılmış durumda. Hem savunma hem de hücumda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail devleti güçlüdür, İsrail Savunma Kuvvetleri güçlüdür, halkımız güçlüdür.”



Netanyahu, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa ve diğer birçok ülkenin desteğine teşekkür etti ve ekledi:



“Bir prensip oluşturdum: Kim bizi incitirse, biz de onu inciteceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız. Bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız.”



İsrail vatandaşlarına seslenen Netanyahu, “Sakin olduğunuzu biliyorum” dedi ve verilen direktiflerin dinlenmesini talep etti.



İSRAİL-İRAN GERİLİMİ



İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadelerini kullanmıştı.



ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.



İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.



Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.