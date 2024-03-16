Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu, Refah'a saldırı planlarını onayladı /16 Mart 2024 11:24

Netanyahu, Refah'a saldırı planlarını onayladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun savaştan zarar gören Gazze nüfusunun çoğunun sığındığı Refah'a yönelik operasyon planını onayladı.

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Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, ayrıntı veya zaman çizelgesi verilmeden "Refah'taki eylem planlarının onaylandığı" belirtildi.

Açıklamada, ordunun "operasyonel taraf ve halkın tahliyesi için hazır olduğu" belirtildi.

Refah, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş sırasında kara saldırısına maruz kalmayan son büyük nüfus merkezi oldu.

Savaş sırasında İsrail'i destekleyen ABD Başkanı Joe Biden, inandırıcı sivil koruma planları olmadan İsrail'in Refah'ı işgalinin "kırmızı çizgi" olacağını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü Viyana'ya yaptığı ziyarette Washington'un Refah operasyonuna ilişkin herhangi bir plan görmediğini söyledi ancak sivillerin "zarar görmemesini" sağlamak için "açık ve uygulanabilir bir plan" istediğini yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisi, saldırı planıyla ilgili "yeni bir katliamla ve Gazze'deki Filistin halkının daha fazla yerinden edilmesiyle sonuçlanabilecek İsrail askeri saldırısı" konusunda derin endişelerini dile getirdi.

Açıklamada "Başkanlık, Filistin halkının zaten büyük acılarını daha da artırabilecek bu askeri saldırıyı önlemek için hem ABD yönetiminin hem de uluslararası toplumun hızlı müdahalesinin aciliyetinin altını çizdi," dendi.

Alman dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada "Refah'ta geniş çaplı bir saldırının haklı gösterilemeyeceğini" belirtti.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıkladama "Bir milyondan fazla insan oraya sığındı ve gidecek hiçbir yeri yok. Ölümlerin sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması için artık insani bir ateşkese ihtiyacımız var," ifadeleri yer aldı.

ABD dışında Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkede İsrail'i Refah'a saldırmaması konusunda uyarmıştı.
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