Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'dan ABD'ye "yardım paketi" teşekkürü /21 Nisan 2024 09:26

Netanyahu'dan ABD'ye "yardım paketi" teşekkürü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada İsrail'e tarihi 26 milyar dolar değerindeki yardım paketi kabul edildiği için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

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Netanyahu, yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'in "takdir ettiği" yardım paketini geçirmesinin İsrail'in Demokrat ve Cumhuriyetçi iki parti tarafından da desteklendiği ve "Batı medeniyetinin savunulması" anlamına geldiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi onayladı: ABD'den İsrail'e 26 milyar dolar yardım Temsilciler Meclisi onayladı. ABD'den İsrail'e 26 milyar dolar yardım
İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onaylamıştı.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 7 aydır aralıksız devam eden saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli can verdi, yaklaşık 78 bin kişi yaralandı. İsrail'in 16 yıldır ablukasının ardından kara işgali ve ağır bombardımanını yaşayan 360 kilometre karedeki 2,3 milyon Filistinli İnsan hakları örgütlerine göre 21. yüzyılın en ağır insanlık felaketlerinden birini yaşıyor.

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