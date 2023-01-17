Samanyolu Haber /Gündem / Netflix'ten Türkiye'deki abonelerine kötü haber /17 Ocak 2023 17:28

Netflix'ten Türkiye'deki abonelerine kötü haber

Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. En düşük paket olan "Temel Plan"ın fiyatı aylık 45,99 TL’den 63,99 TL'ye yükseldi.

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Netflix Türkiye, abonelik ücretlerinde 10 ay içinde 3'üncü kez zam yaptı.

Eylül 2022’de fiyatı 45,99 TL’ye yükseltilen "Temel Plan" paketi, yeni zam ile birlikte 63,99 TL oldu. Son zamla birlikte abonelerin Standart Plan için aylık 97,99 TL, Özel Plan içinse aylık 130,99 TL ödenmesi gerekiyor.

Netflix Türkiye, 2022 yılının başında Temel Plan için 26,99 TL, Standart Plan için 40,99 TL, Özel Plan içinse 54,99 TL alıyordu.

Zam hakkında Netflix'ten yapılan açıklamada "Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız" dedi. 
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