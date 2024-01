New York’taki sığınmacı dramı büyüyor

Binlerce sığınmacıya kaldıkları yeri boşaltmaları için tebligat gönderildi

New York Belediyesi’nin şimdiye kadar 4 bin 800 sığınmacı aileye kaldıkları barınakları, kaldıkları 60 günün sonrasında boşaltmaları gerektiği yönünde bildirimler gönderdiği, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın, bu uygulamayı sürdürmesiyle bu sayının oldukça artacağı belirtiliyor.

New York’ta sayıları yüzbinlerle ifade edilen sığınmacıların yaklaşık 70 bini halen New York Belediyesi’nin sağladığı farklı yerlerde barınıyor.Kentte, evsiz barınakları, okullar, ibadethaneler, turistik oteller gibi birçok farklı yer de sığınmacılar için kullanılsa da giderek artan talep nedeniyle çeşitli idari önlemler alındı. Ancak alınan yeni önlemler, kentteki sığınmacı sorunuyla ilgili tartışmaları da alevlendirdi. New York Belediyesi’nin, sığınmacıların barındıkları yerlere ilk yerleştikten sonra buralarda kalış süresini 60 günle sınırlama kararı tartışmaların odağı oldu. Sığınmacı ailelere yönelik barınaklarda kalışlarıyla ilgili 60 gün sınırlamasının süresi dün doldu.Sürenin dolmasının ardından kentteki barınaklarda kalan ailelerin tahliyesine başlandı. Daha önce binlerce sığınmacı ailenin, yaşadıkları barınakları 60 günde terk etmeleriyle ilgili tebligat yapılmış, belediyenin beş bine yakın sığınmacı aileye tebligat gönderdiği bildirilmişti. New York Belediyesi’nin çocuklu aileleri, hamile kadınları kışın ortasında kaldıkları yerlerden tahliye etme kararı, bekar olan sığınmacıların da barınacak yer bulamadıkları için sokaklarda, parklarda ya da metroda uyumak zorunda kalmaları, kentin sığınmacı sorununu çok daha dramatik bir duruma dönüştürdü.Başkan Adams'ın, 60 günle sınırlı barınaklarda kalma politikası sonucunda, kaldıkları barınaklardan tahliye edilen ya da tahliye edilecek sığınmacıların okula giden çocuklarının da verdikleri barınak adreslerinde artık yaşamadıkları için gittikleri okullardan ilişkilerinin kesildiği bildiriliyor.New York eğitim yetkililerinin, sığınmacı ailelerin öğrenci çocuklarının daha önce gittikleri okullarda kalabilmesi çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi. New York Sağlık Departmanı üst düzey yöneticisi Dr. Ted Long yaptığı açıklamada, "En büyük önceliğimiz özellikle ilkokuldaki çocukların kendi okullarında da kalabilmelerini sağlamak’’ dedi. New York Belediyesi’nin sığınmacılarla ilgili yürüttüğü 60 gün politikasının son derece tartışmalı olduğunu belirten hukukçular ve kentteki diğer seçilmiş yetkililer, Başkan Adams'ın bu kararından dönmesi çağrısında bulundu.New York Belediye Başkanı Adams, barınak değişikliğine rağmen hiçbir ailenin dışarıda uyumaya zorlanmayacağına dair güvence verdiğini belirterek "Burası çocukların ve ailelerinin sokağa koyulacağı ya da sokakta uyuyacağı bir şehir olmayacak’’ dedi.