İngiltere’ye sığınan Türkler’in sayısında artış

Türk medyasına da yansıyan haberlerde İngiltere’nin tıpkı Arnavutluk’la yapmış olduğu gibi bir anlaşma için Ankara’ya öneride bulunacağı ve İçişleri Bakanı James Cleverly’nin bu amaçla adım atmaya hazırlandığı bildirildi.





Türkiye’yle işbirliği



İngiltere İçişleri Bakanlığı sözcülüğü, Manş Denizi geçişlerinde organize suç şebekelerine karşı Türkiye’yle ortak atılacak adımların, her iki ülkeyi daha güvenli hale getirebileceğini belirtti.



Bakanlık, Fransa’yla atılan ortak adımlar sayesinde 2023’de İngiltere’ye geçişlerin yüzde 36 düştüğü ve 26 binden fazla kişinin bu tehlikeli yola çıkmasının önlendiği bilgisini verdi.



Açıklamada ayrıca, İngiltere’nin eski Göç Bakanı Robert Jenrick’in Temmuz ayındaki Türkiye ziyaretine de değinilerek, kaçak göçe karşı ortak çalışma grupları kurulduğundan ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nı da sürece dahil etmeye yönelik çalışmalar yapıldığından bahsedildi.



İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2023’te Manş Denizi’nden şişme botlarla geçerek ülkeye kaçak giren Türkler’in sayısının bir önceki yıla göre arttığını açıkladı.İngiliz gazetesi The Telegraph 3 Ocak’ta, Daily Mail ise 9 Ocak’ta İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerini ve “bir yetkiliyi” kaynak göstererek yayınladıkları haberlerde, 2022 yılında Manş Denizi’nden şişme botlarla geçerek ülkeye girenler arasında en fazla Afgan ve İranlılar’dan sonra Türkler’in olduğunu yazdı. Haberlerde İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’yle bir “geri gönderme anlaşması” yapmak için harekete geçtiği kaydedildi.Haberlerde ayrıca, İngiltere’nin daha önce Arnavutluk’la geri gönderme anlaşması imzaladığına ve Arnavut kaçakların yüzde 90 azaldığına dikkat çekildi, aynı anlaşmanın Türkiye’yle de yapılmasının hedeflendiği belirtildi.İngiltere İçişleri Bakanlığı sözcülüğü VOA Türkçe’nin sorusu üzerine bu haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı.VOA Türkçe’den Daily Mail’in ilgili haberinin internet linkini talep eden İngiltere İçişleri Bakanlığı basın dairesinin açıklamasına göre, 2023’te İngiltere’ye kaçak giren Türkler’in sayısı 2022’dekine göre daha yüksek.Açıklamada, alınan tedbirlerle kaçak geçişlerin yüzde 36 oranında düşürüldüğü öne sürülürken, bir ülke vatandaşlarının diğerleriyle kıyaslanmasınınsa doğru olmadığı değerlendirmesi yapıldı.Gazete haberlerinde, Manş Denizi’nden şişme botla geçerek ülkeye giren Türk kaçak sayısının “yüzde 162” artarak 3 bin 60 kişiye ulaştığı yazıyordu.Yine bu gazetelere göre Türkler, 5 bin 579 kişiyle ilk sırada yer alan Afganlar ve 3 bin 581 kişiyle ikinci sırada yer alan İranlılar’dan sonra ülkeye kaçak girişlerde üçüncü sıraya yerleşti.“2023 yılında uyruğa göre en yüksek varış sayısının aydan aya değişmesinin hiçbir önemi yok”İngiltere İçişleri Bakanlığı, “Türk vatandaşlarının şişme botla geçişte üçüncü sıraya yükseldiği” iddiasına ilişkin yanıtında, “farklı ülke vatandaşlarını bu şekilde karşılaştırmak yanlış, hiçbir ülke diğeriyle aynı değil ve yasadışı göç uluslararası karmaşık bir sorun” ifadesine yer verdi.