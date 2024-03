New York'ta protestoların gölgesinde iftar daveti

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve basına kapalı yapılan iftar, Manhattan’da bulunan Surrogate Mahkeme Binası’nın ana girişindeki salonda düzenlendi. İftar saatinde salonda imam tarafından okunan ezanın ardından iftar açıldı.



İftar davetinde bir konuşma yapan New York Belediye Başkanı Eric Adams, Müslümanlar’ın Ramazan ayını tebrik ederek kendisinin Müslüman cemaatle olan yakınlığından söz etti. New York’ta Cuma günü camilerde ezan okunmasına iznin kendi döneminde verildiğini hatırlatan Adams, eski Başkan Donald Trump’ın döneminde bazı Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı da nasıl mücadele ettiklerini anlattı.



Eric Adams’ın bir süre önce, 7 Ekim Hamas saldırısının ardından Gazze’de harekat başlatan ve sivil can kaybı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan İsrail’e destek veren açıklamalarına tepkilerinden dolayı bazı Müslüman gruplar bu yıl iftar davetine katılmadı.



Adams konuşmasında, kendisinin Müslüman toplumla iyi ilişkiler yürütmesinin yanında, Lübnan, Yemen gibi ülkeler de dahil dünyanın her yerinde masum sivillerin öldürülmesine karşı çıkan biri olduğunu söyledi; “Dün de aynı Eric Adams vardı bugün de aynı Eric Adams var“ ifadesini kullandı.



İftar organizasyonunda yer alan New York Belediyesi Müslüman Toplumu Kıdemli İletişim Sorumlusu Muhammed Bahi de bu etkinliğin yıllardır yapıldığını ve New York’ta yaşayan Müslüman toplum için önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.



Bahi “Burada belediye başkanının yıllık iftarındayız. Bu, muhtemelen son 20 yıldır devam eden bir etkinlik ve Müslüman toplumu için çok önemli bir etkinlik, çünkü bu, belediye başkanının New York'ta giderek büyüyen ve aynı zamanda en çeşitli topluluklardan biri olan Müslüman toplumuyla tanışması için bir fırsat” dedi. Bahi, bu etkinlik sayesinde dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılarla birlikte iftar açmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



İftara katılan New York Polis Teşkilatı Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel S. Rana, farklı ülkelerden gelen ve New York’ta yaşayan Müslümanlar’ın Ramazan dolayısıyla biraraya gelmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.



Rana, “Bugün burada toplumumuzla birlikte Ramazan'ı kutlamak için bulunuyoruz. Burada Müslümanlar’ın, Türkiye, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, aklınıza neresi gelirse, farklı yerlerden geldiğini görüyorsunuz. Belediye başkanının herkesi biraraya getirdiğini ve Müslümanlar’ın New York için önemli olduğunu ortaya koyması son derece güzel” dedi.



İftar menüsünü hazırlayan Türk restoranı Ali Baba’nın sahibi Ali Rıza Doğan da yıllardan bu yana düzenlenen iftar programından memnun olduklarını ve menünün Türk yemeklerinden oluşmasından gurur duyduklarını söyledi.



Dışarda protesto



Eric Adams’ın bir süre önce İsrail’e destek veren sözleri nedeniyle yemek salonunun dışında bir grup kişi protesto eylemi düzenledi. Yemeğin düzenlendiği salonunda önünde toplanan grup Eric Adams’ı protesto etti, sloganlar attı.



Polis yemeğin düzenlendiği salonun önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestocuların bazıları bina önünden polis tarafından uzaklaştırıldı.



Bazı protestocular yemeğe katılan Müslüman toplumun temsilcilerine de tepki gösterdi.



ABD’deki Müslüman toplumun temsilcileri bir süredir yönetimin İsrail’e verdiği desteği protesto ediyor ve Gazze’de derhal ateşkesin sağlanması için daha fazla baskı uygulanmasını talep ediyor.