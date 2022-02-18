Nihal Olçok: Oğlum Abdullah 15 Temmuz gecesi suilkasta kurban gitti

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, katıldığı Halk TV’de açıklamalarda bulundu.



Olçok, ”Abdullah’ın vurulması yüzde 100 suikasttir. 17 yaşındaki madde kullanmayan aklıselim lise son öğrencisi olan ders notları belli, ailesi belli bir çocuğun şahitliği hem Türkiye’de hem uluslarası hukukta değer görür. 17 yaşındaki bir çocuk 15 Temmuz’un tarihini değiştirebiliriz. O tarih değişmesin diye Abdullah’ı vurdular. Ben o izdüşümün takibindeyim, bunun için siyasete girdim. Türkiye 15 Temmuz’u yaşadı. Bu 15 Temmuz aydınlanana kadar ya beni öldürün, başka türlü kimse benim önümde duramaz. Anca ölürsem” diye konuştu.