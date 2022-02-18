Samanyolu Haber /Politika / Nihal Olçok: Oğlum Abdullah 15 Temmuz gecesi suilkasta kurban gitti /18 Şubat 2022 10:54

Nihal Olçok: Oğlum Abdullah 15 Temmuz gecesi suilkasta kurban gitti

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihal Olçok, 15 Temmuz akşamı şüpheli bir şekilde öldürülen eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok cinayetleriyle ilgili konuştu. Oğlu Abdullah’ın anlatacakları ile “yazılmak istenen” 15 temmuz tarihini değiştirilebileceğini işaret eden Olçok, ”Abdullah şahitti, 15 Temmuz’un tarihini değiştirmesin diye onu öldürdüler” dedi.

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15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, katıldığı Halk TV’de açıklamalarda bulundu.

Olçok, ”Abdullah’ın vurulması yüzde 100 suikasttir. 17 yaşındaki madde kullanmayan aklıselim lise son öğrencisi olan ders notları belli, ailesi belli bir çocuğun şahitliği hem Türkiye’de hem uluslarası hukukta değer görür. 17 yaşındaki bir çocuk 15 Temmuz’un tarihini değiştirebiliriz. O tarih değişmesin diye Abdullah’ı vurdular. Ben o izdüşümün takibindeyim, bunun için siyasete girdim. Türkiye 15 Temmuz’u yaşadı. Bu 15 Temmuz aydınlanana kadar ya beni öldürün, başka türlü kimse benim önümde duramaz. Anca ölürsem” diye konuştu.
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