Samanyolu Haber /Dünya / Nijerya'da korsanlar Danimarkalı konteyner gemisini ele geçirdi /15 Şubat 2020 13:58

Nijerya'da korsanlar Danimarkalı konteyner gemisini ele geçirdi

Danimarka şirketine ait Maersk Tema adlı konteyner gemisinin, Nijerya’ya yaklaşık 300 kilometre mesafede korsanlar tarafından ele geçirildiği belirtildi.

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Fleetmon gemi navigasyon sitesinin bildirdiğine göre, Cuma günü sabah saatlerinde Nijerya kıyılarına yaklaşık 300 kilometre mesafede, Danimarka şirketine ait Maersk Tema adlı konteyner gemisi korsanların saldırısına maruz kaldı.

Haberde, en az iki korsanın gemiye çıkmayı başardığı ifade edildi.

Gemi mürettebatın kamaralardan birine sığındığı aktarıldı.

Haberde, olay yerinin yakınlarında başka gemilerin bulunmadığı bildirildi.

Gemideki AIS (Automatic Identification System) sistemi, Maersk Tema’nın hareket etmediğini gösteriyor.
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