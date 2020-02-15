Nijerya'da korsanlar Danimarkalı konteyner gemisini ele geçirdi

Fleetmon gemi navigasyon sitesinin bildirdiğine göre, Cuma günü sabah saatlerinde Nijerya kıyılarına yaklaşık 300 kilometre mesafede, Danimarka şirketine ait Maersk Tema adlı konteyner gemisi korsanların saldırısına maruz kaldı.
Haberde, en az iki korsanın gemiye çıkmayı başardığı ifade edildi.
Gemi mürettebatın kamaralardan birine sığındığı aktarıldı.
Haberde, olay yerinin yakınlarında başka gemilerin bulunmadığı bildirildi.
Gemideki AIS (Automatic Identification System) sistemi, Maersk Tema’nın hareket etmediğini gösteriyor.