Samanyolu Haber /Dünya / Nijeryalı öğrencilerden Yeni Bir Dünya performansı /23 Nisan 2021 11:05

Nijeryalı öğrencilerden Yeni Bir Dünya performansı

Türkçe Olimpiyatları’nın, yeni ismi ile Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin marka şarkısı Yeni Bir Dünya’yı yerel dillerde seslendiren Nijeryalı öğrenciler, performanslarıyla parmak ısırttı.

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Kulaklarımızda ve gönüllerimizde ayrı bir yeri olan Yeni Bir Dünya şarkısı bu sefer Nijerya’dan yükseldi. Nijeryalı öğrenciler 3 farklı yerel dilde, unutamadığımız şarkıyı yeniden yorumladı.  

Dikkat çeken çalışmayı Hizmet Hareketi'nin Nijerya'daki okulu Nigerian Tulip International Colleges (NTIC) hayata geçirdi. Projeye ‘Dünya Barışı’ mesajı ismi verildi.  

Şarkı bölgede kullanılan en yaygın yerel diller olan Hausa, Yoruba ve Igbo’ca olarak seslendirildi. Öğrencilerin yerel dilin yanı sıra klipte zaman zaman yerel kıyafetlerle boy göstermeleri de izleyenler tarafından beğeni topladı. 

Öğrencilerin hazırladığı klip okulun YouTube hesabında yayınlandı.

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