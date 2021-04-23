Gıda enflasyonu dört ayda yüzde 11,7 oldu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, son bir yıllık dönemde temel gıda fiyatlarının “uçuşa geçtiğini” vurguladı. Nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.4 artan fiyatlarında bu yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 11.7, son bir yılda ise yüzde 29.7 artış olduğuna dikkat çeken Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, “Salgın bahanesiyle halkın ulusal bayramlarına sahip çıkmasının ve milyonlarca emekçinin işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa karşı sesini yükseltmesinin yasaklanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.







Cumhuriyet'in haberine göre, konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, “Halkın enflasyonu” araştırmasının Nisan 2021 sonuçları belli oldu. Gıda fiyatları bir önceki aya göre bu yıl ocak ayında yüzde 3.6, şubatta yüzde 2.8, martta yüzde 2.5 oranında artmıştı. Araştırmaya göre gıda fiyatlarında nisanda yüzde 2.3’le devam eden bu artış trendi; işgücünün yüzde 30’una yakınını oluşturan 10 milyon 200 bin kişinin atıl durumda olduğu, diğer bir ifadeyle ya hiç geliri olmadığı ya da düzensiz çok az bir gelirle geçinmek zorunda bulunduğu bir dönemde, açlık ve yoksulluk riskini önemli ölçüde artırdı.





Temel gıda fiyatlarında nisanda yaşanan artış eğiliminde et-balık, yağ, meyve, bakliyat ve işlenmiş gıda fiyatlarında yaşanan artışlar belirleyici oldu.





MEYVE YÜZDE 12.2 ARTTI





Nisanda, ekmek, un, bulgur fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.4 arttı. Sıvı yağ fiyatlarındaki artış trendi yüzde 0.4’le devam etti. Meyve fiyatlarının yüzde 12.2 oranında arttığı nisanda sebze fiyatları ise yüzde 3.1 oranında düştü. Bakliyat fiyatları yüzde 3.8 oranında yükseldi. Salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 2.6 oranında arttı.





Mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 76 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için nisanda bu yıl mart ayına göre yüzde 2.4 oranında daha fazla para ödendi.





Gıda fiyatlarında ocak-nisan döneminde ise yüzde 11.2 oranında artış yaşanırken yıllık olarak ise (Nisan 2020’ye göre) yüzde 29.7 oranında artış kaydedildi. Bu yıl nisanda geçen yılın nisan ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 24.1, et-balık fiyatlarında yüzde 16.5, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 34.4 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 38.4 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 20.4 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 54.8 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 30.1 diğer gıda fiyatları ise yüzde 15.8 oranında zamlandı.



