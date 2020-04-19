Nobel Ödüllü virologdan tartışma çıkaracak sözler: Bu virüs laboratuvarda üretilmiş

Fransız basınına konuşan Montagnier, SARS-CoV-2 virüsünün genlerinde (RNA'sında), HIV RNA'sına ait parçaların bulunduğunu söyledi.







Euronews'te yer alana habere göre 2008'de Nobel Tıp Ödülü alan araştırmacı, "Araştırmalarımızda bu virüsün değiştirildiği sonuçlarına vardık. Yarasadan gelen klasik bir virüs modeli var. Bu modelin üzerine VIH kesitleri eklenmiş" şeklinde konuştu.





Kimin bu değişikliği yaptığını bilmediğini ama Vuhan'daki laboratuvarda üretilmiş olabileceğini söyleyen Montagnier, amacın "belki de yeni virüsü AIDS'e karşı aşı çalışmalarında kullanmak" olduğunu belirtti.





Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları daha önce de komplo teorisyenleri tarafından çok defa dile getirildi. Tartışmalı çıkışlarıyla bilinen Montagnier'in açıklamaları bu nedenle bilim dünyasında kuşkuyla karşılandı.





Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, SARS-CoV-2 doğal yollarla insanlara bulaştığını ortaya koyuyor. Dünya genelindeki bilim insanların çok büyük bir kısmı, yeni tip koronavirüsün laboratuvar üretimi olmadığı konusunda hemfikir.





Montagnier'in açıklamalarına karşı çıkan bilim insanları arasında Paris'teki Pastör Enstitüsü'nde araştırmacı virolog Etienne Simon-Lorière de bulunuyor.





Simon-Lorriere, "Bu anlamsız. Söz konusu parçalar, aynı ailede bulunan diğer virüslerde de var, doğadaki diğer koronavirüs türlerinde de var. Bir kitaptaki bir kelime başka bir kitaptakine benziyorsa, bu kelimenin diğer kitaptan alındığını söyleyebilir miyiz?" ifadelerini kullanıyor.





Uzun yıllar virüs üzerine araştırma yapan Prof. Luc Montagnier, AIDS'e neden olan HIV virüsünün keşfi için 2008 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.





Aşı karşıtı ifadeleri ve homeopati ile "suyun hafızası" gibi tartışmalı hipotezlere verdiği destek nedeniyle bilim dünyasında eleştirilerin hedefi olmuştu.





ÇİNLİLER ŞİDDETLE REDDETTİ



