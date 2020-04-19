Nobel Ödüllü virologdan tartışma çıkaracak sözler: Bu virüs laboratuvarda üretilmiş

Fransız basınına konuşan Montagnier, SARS-CoV-2 virüsünün genlerinde (RNA'sında), HIV RNA'sına ait parçaların bulunduğunu söyledi.
Euronews'te yer alana habere göre 2008'de Nobel Tıp Ödülü alan araştırmacı, "Araştırmalarımızda bu virüsün değiştirildiği sonuçlarına vardık. Yarasadan gelen klasik bir virüs modeli var. Bu modelin üzerine VIH kesitleri eklenmiş" şeklinde konuştu.
Kimin bu değişikliği yaptığını bilmediğini ama Vuhan'daki laboratuvarda üretilmiş olabileceğini söyleyen Montagnier, amacın "belki de yeni virüsü AIDS'e karşı aşı çalışmalarında kullanmak" olduğunu belirtti.
Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları daha önce de komplo teorisyenleri tarafından çok defa dile getirildi. Tartışmalı çıkışlarıyla bilinen Montagnier'in açıklamaları bu nedenle bilim dünyasında kuşkuyla karşılandı.
Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, SARS-CoV-2 doğal yollarla insanlara bulaştığını ortaya koyuyor. Dünya genelindeki bilim insanların çok büyük bir kısmı, yeni tip koronavirüsün laboratuvar üretimi olmadığı konusunda hemfikir.
Montagnier'in açıklamalarına karşı çıkan bilim insanları arasında Paris'teki Pastör Enstitüsü'nde araştırmacı virolog Etienne Simon-Lorière de bulunuyor.
Simon-Lorriere, "Bu anlamsız. Söz konusu parçalar, aynı ailede bulunan diğer virüslerde de var, doğadaki diğer koronavirüs türlerinde de var. Bir kitaptaki bir kelime başka bir kitaptakine benziyorsa, bu kelimenin diğer kitaptan alındığını söyleyebilir miyiz?" ifadelerini kullanıyor.
Uzun yıllar virüs üzerine araştırma yapan Prof. Luc Montagnier, AIDS'e neden olan HIV virüsünün keşfi için 2008 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.
Aşı karşıtı ifadeleri ve homeopati ile "suyun hafızası" gibi tartışmalı hipotezlere verdiği destek nedeniyle bilim dünyasında eleştirilerin hedefi olmuştu.
ÇİNLİLER ŞİDDETLE REDDETTİ
İddialar ve dünya çapında kuşkuların artması üzerine Çin devlet radyo televizyonu CGTN'ye konuşan Vuhan Viroloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yuan Zhiming, suçlamaları 'insanların kafasını karıştırmaya yönelik komplo teorisi' diye niteleyerek reddetti.
"Virüs araştırmaları yapan insanlar olarak enstitüde ne tür araştırmalar yürütüldüğünü, enstitünün virüsleri ve numuneleri nasıl kontrol ettiğini çok net biliyoruz. Baştan beri söylediğimiz gibi, virüsün bizden çıkmış olması ihtimali yok" diyen Vuhan Viroloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı ekledi:
"Araştırmalarımız çok sıkı mevzuat rejimine ve mesleki ahlak kurallarına bağlıdır, o yüzden kendimizden eminiz."
Yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretilmiş, yani insan yapımı olabileceği savını da reddeden Yuan Zhiming, bazı insanların pandemiyi Vuhan merkezli diye 44 milyon dolarlık laboratuvarla bağlantılandırdığını, ancak insanları kasten yanlış yönlendirmenin ahlaki olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günkü açıklamasında yönetiminin yeni tip koronavirüsün kökenlerini araştırdığını söyleyerek bu meselenin etrafında 'çok sayıda acayip şeyin döndüğünü', Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olması ihtimalini 'mantıklı' bulduğunu dile getirmişti.
Öncesinde ABD'de hem genelkurmay başkanı hem de basın istihbaratçıların bu ihtimali çok ciddi şekilde araştırdıklarını duyururken, Beyaz Saray'dan bir kaynak CNN'e "Ne zaman salgın patlak verse virüsün laboratuvardan kaçtığını söyleyen biri çıkar" demişti.
Ardından 2008'de Nobel Tıp Ödülü'nü alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip koronavirüsün Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını söyleyip "Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı" demişti.
Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden bir yetkili şu açıklamayı yapmıştı:
"Şunu netleştirmek isteriz ki, Kovid-19'un kökenleri ile Vuhan'daki bir P4 laboratuvarının çalışmaları arasında bağlantı olduğuna dair son zamanlarda ABD medyasında dolaşımda olan enformasyonu teyit eden olgusal bir kanıt bugüne dek bulunamamıştır."
P4, salgın hastalıklar araştırmalarında en yüksek biyogüvenlik düzeyi anlamına geliyor.
Fransa 2004 yılında Çin'le Vuhan'da P4 laboratuvarı kurma konusunda anlaşma yapmıştı.