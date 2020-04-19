Rusya'da virüs çok hızlı yayılıyor

Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki koromavirüs (Covid-19) vakalarında 6 bin 60 kişilik artış yaşandı. Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.







Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlerin sayısının 48 artarak 361'e ulaştığı kaydedildi.





DÜNYADA SON DURUM NE?





Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 161 bin 190'a ulaştı.





Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 343 bini geçmiş durumda.