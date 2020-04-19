Samanyolu Haber /Dünya / Bütün korona vak'alarını iyileştiren ilk ülke /19 Nisan 2020 12:29

Bütün korona vak'alarını iyileştiren ilk ülke

Hızla tedbir aldılar, az sayıdaki vak'ayı da süratle tedavi ettiler

SHABER3.COM

Moritanya'da ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve aktif yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası kalmadığı açıklandı.

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalara 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi. Açıklamada, COVID-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

YURT DIŞINDAN GELENLERE KARANTİNA UYGULAYAN İLK ÜLKELERDEN BİRİ

Moritanya, COVID-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.
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