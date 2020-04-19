Bütün korona vak'alarını iyileştiren ilk ülke

Moritanya'da ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve aktif yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası kalmadığı açıklandı.







Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalara 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi. Açıklamada, COVID-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi.





Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.





YURT DIŞINDAN GELENLERE KARANTİNA UYGULAYAN İLK ÜLKELERDEN BİRİ





Moritanya, COVID-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.