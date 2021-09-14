Norveç’te seçimleri sol blok kazandı

Norveç’te açıklanan ilk sonuçlara göre, sol blok, ülkedeki genel seçimlerin kazananı olurken, ‘Demir Erna’ olarak bilinen Başbakan Erna Solberg 8 yıl sonra koltuğunu kaybetmiş olacak.







Paylaşılan ilk sonuçlara göre, 3 milyon 880 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde, sol partilerin oluşturduğu koalisyonun, Norveç parlamentosu Storting’deki 169 sandalyenin 104’ünü kazanması bekleniyor.





8 YILLIK YÖNETİMİ SON BULACAK





Petrol endüstrisini destekleyen kampanyayı yüceltmesi nedeniyle eleştirilen odağı haline gelen Başbakan Erna Solberg’ın sekiz yıllık yönetimi son bulacak.





Yayımlanan resmi olmayan sandık başı anket sonuçlarına göre sol bloktan İşçi Partisi (H) yüzde 26,3 oranında oy aldı. Bloktaki diğer partiler Sosyalist Sol Parti (SV) yüzde 7,3, Kırmızı Parti (R) yüzde 4,6, Yeşiller Partisi (M) yüzde 3,7 oranında oy elde etti.





KOALİSYON HÜKÜMETİ HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI





Hükümetin büyük ortağı Muhafazakar Sağ Parti (H) yüzde 20,4 oy alırken, bloktaki diğer partiler Merkez Partisi (SP) yüzde 13,9, Liberal Parti (V) yüzde 4,2, Hristiyan Halk Partisi (KRF) yüzde 3,9, oranında oy topladı.





İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Store’un yeni Norveç hükümetinin başbakanı olması bekleniyor. Store’un en yakın müttefikleri Merkez Parti ve Sosyalist Sol Parti ile koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

Yeni başbakan olması beklenen Store’nin İşçi Partisi, diğer iki muhalefet gücüne ihtiyaç duymadan en yakın müttefikleri Merkez Parti ve Sosyalist Sol ile mutlak çoğunluğu sağlama yolunda ilerliyor.





PETROL ENDÜSTRİSİ TARTIŞMALARI





Ülkede, en büyük tartışmaların başında petrol endüstrisi geliyor. Yeşiller, 2025 yılına kadar petrol sanayisinin sona erdirilmesini talep ediyor. Yapılan araştırmalara göre, Norveç halkının yüzde 35’i de petrol sanayisinin durdurulmasından yana.





Stoere, yaptığı zafer konuşmasında, Norveçlilerin büyük çoğunluğunun hükümet değişikliği yönünde oy kullandığını belirterek, “Bekledik, umut ettik ve çok sıkı çalıştık. Artık söyleyebiliriz; başardık!” dedi.