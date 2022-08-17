Samanyolu Haber /Ekonomi / Norveç'in servet fonunda rekor düşüş /17 Ağustos 2022 19:51

Norveç'in servet fonunda rekor düşüş

Dünyanın en büyük servet fonu olan Norveç Fonu yatırım getirisi, Ocak-Haziran dönemi için eksi yüzde 14,4 oldu.

Norveç'in servet fonunda rekor düşüş

Dünyanın en büyüğü olan Norveç'in servet fonu, hisse senetleri ve tahvillerin küresel durgunluk korkuları ve aşırı fiyat enflasyonu tarafından vurulması nedeniyle 2022'nin ilk yarısında 1,68 trilyon Norveç kronu (174 milyar dolar) rekor bir kayıp yaşadı.

1.3 trilyon dolarlık fonun yatırım getirisi, Ocak-Haziran dönemi için eksi yüzde 14,4 oldu ve bu, gösterge endeksindeki getiriden hala 1,14 puan öndeydi. Norveç'in 1.4 trilyon dolarlık servet fonu petrol şirketlerini hedef alıyor. Teknoloji hisselerinin değerindeki yüzde 28'lik düşüşün yol açtığı iniş, fonun 26 yıllık tarihindeki herhangi bir altı aylık dönemin en büyüğüydü, ancak o zamandan beri piyasaların Temmuz ve Ağustos aylarında pozitife dönmesiyle bazı kayıplar geri alındı.

Fonu işleten Norges Bank Investment Management CEO'su Nicolai Tangen yaptığı açıklamada, "Piyasa yükselen faiz oranları, yüksek enflasyon ve Avrupa'da savaş ile karakterize edildi" dedi.

Hisse senedi portföyündeki en büyük kayıp, fonun yatırım değerinin 38 milyar kron azaldığı Facebook sahibi Meta Platforms Inc'den geldi, onu 35 milyar ile Amazon ve 30 milyar ile Apple izledi.

1,3 trilyon dolarlık bu kayıp, dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Meksika ekonomisinin büyüklüğüne eşit.
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