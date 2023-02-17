‘Not tutan’ Ömer Çelik’e Caner Cindoruk’un yanıtı kampanyaya döndü: Beni de not edin

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, geçen gün partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki eksiklikleri dile getirip eleştirenleri “Her ne kadar siyaset yapılmasın diyerekten o bölgeye gidenler neredeyse miting yaparcasına benzer kalıpta sözlerle bir şekilde, bir yıkım siyaseti gerçekleştirseler de bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz” sözleriyle hedef almıştı.







Çelik’in açıklamalarına oyuncu Caner Cindoruk Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.





‘Neyi not ediyorsunuz?’ diye soran Cindoruk’un “İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz. Yazıklar olsun size hemşehrim… Beni de not edin…” sözleri kısa zamanda sosyal medyada kampanyaya dönüştü.