Samanyolu Haber /Spor / Nurmuhammedov son kez kafese girdi, şampiyon olarak dövüşü bıraktı /25 Ekim 2020 11:19

Nurmuhammedov son kez kafese girdi, şampiyon olarak dövüşü bıraktı

UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Habib Nurmuhammedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatına son verdiğini açıkladı.

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Dağıstanlı şampiyon Habib Nurmuhammedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi.

Son karşılaşmasını geçtiğimiz sene eylülde Dustin Poirier ile yapan ve kemerini korumayı başaran yenilmez şampiyon Habib, kemerini korumak için 1 yıl sonra kafese girdi.

Gaethje ise, 10 Mayıs 2020’de efsanevi bir maç sonunda Tony Ferguson'u yenerek hafif sıklet geçici kemerini almış ve Habib ile karşılaşmaya hak kazanmıştı.

Hızlı başlayan mücadelede kazanan Habib Nurmuhammedov oldu.

Karşılaşmanın ardından Dağıstanlı dövüşçü, "Tanrı bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ederim. Tüm takımımı çok seviyorum. Bu benim son maçımdı. Babamsız buraya geldim. Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Anneme de son maçım olacağına söz verdim. Bu benim son maçım" diyerek emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Mağlup olan Gaethje ise, "Her kafese girdiğimde hayattaymış gibi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Yapması gerekeni yaptı. Çok güçlü o. Babasını çok gururlandırdığını düşünüyorum" diye konuştu.

Nurmuhammedov şu anda UFC'nin en iyi dövüşçüler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.
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