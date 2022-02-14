Nusret Muğla’nın oğlu: Cezaevinde neler çektiği kıyafetlerinden belli

Manisa T Tipi Cezaevinde Kovid-19’a yakalandıktan sonra dün hayatını kaybeden Nusret Muğla‘nın (85) kıyafetleri ve ilaç kutuları cezaevi tarafından ailesine teslim edildi. Karantina hücresinde koronaya yakalandığı için hayatını kaybeden Muğla’nın kıyafetleri, kaldırıldığı hastanenin bahçesindeki çöp kutusunda imha edildi.







Bold Medya’ya konuşan Nusret Muğla’nın oğlu Mustafa Said Muğla, “Babam bize hep iyi olduğunu söylüyordu. Orada ne eziyetler çektiği kıyafetlerinden belli. Normal bir hayatta ölse dersin ki kronik rahatsızlıkları vardı ama yanımızdaydı, bakıyorduk, ilgileniyorduk. Babam hep bizi kandırmış telefonlarda. ‘İyiyim, iyiyim, bakılıyoruz burada, sıkıntımız yok’ diye ama çok çekmiş. Kıyafetlerinden, eşyalarından belliydi. Kutu kutu hapları vardı. İki kutu dolu.” dedi.





Resmi işlemler için cezaevine giden Mustafa Said Muğla savcıya da ifade verdi. Savcının, “Babanızın ölümünde şaibe görüyor musunuz, şüpheniz var mı?” sorusuna babasının hapiste yaşadığı ihlaller nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyince Nusret Muğla’nın cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.





“BABAM TELEFONLARDA HEP BİZE İYİYİM DERDİ AMA…”



Savcının sorusuna şerh koydurduğu için cenazeyi ancak bugün teslim alabildiklerini söyleyen Mustafa Said Muğla, “Babam karantina koğuşunda kovid oldu. Telefon görüşünde ‘Karantinaya biri geldi, herhalde ondan ben de girip kaptım ama kendimi iyi hissediyorum’ demişti. Ses kayıtları var elimde. Kaloriferleri yanmayan yerde yaşadı. Normal bir hayatta ölse dersin ki kronik rahatsızları vardı ama yanımızdaydı, bakıyorduk, ilgileniyorduk. Babam hep bizi kandırmış telefonlarda. ‘İyiyim, iyiyim, bakılıyoruz burada, sıkıntımız yok’ diye ama çok çekmiş. Kıyafetlerinden, eşyalarından belliydi. Kutu kutu hapları vardı.” ifadelerini kullandı.





“SON BİR KEZ GÖRMEK NASİP OLMADI”

Babasını son bir kez görememenin üzüntüsünü yaşayan Muğla şöyle devam etti: “Ayın 17’sinde açık görüş vardı. Açık görüşe hazırlanıyorduk. Telefon görüşünden bir gün önce de kapalı görüş varmış, biz sistemde göremediğimiz için gitmedik ziyarete. Telefonda bana ‘Oğlum kapalı görüş vardı, giyindim hazırlandım, gelmedin, üç kişi kaldık içeride, diğer arkadaşlar görüşe gittiler’ dedi. Baba sistemde görmedik, seni bırakır mıyım yoksa dedim. Nasip olmadı görmek. Çok zor bir şeymiş.”





Bank Asya’ya para yatırdığı, Manisa’daki Feza Derneği’ne üye olduğu ve Nevbahar adlı grup kurdukları için daha önce de 7 ay hapis yatan Muğla, Yargıtay’ın 6 yıl 3 aylık cezasını onaması sonrası geçen 6 Ocak 2021’de yeniden cezavine girmişti.