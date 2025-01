O Avrupa ülkesindekilerin yüzde 94'ü tuvaletten sonra elini yıkamıyor!

Avrupa, şu anda tüm hızıyla devam eden grip sezonuyla boğuşurken, kişisel hijyen her zamankinden daha çok önem arz ediyor.



Grip, aşılardaki gelişmeler sayesinde o kadar da tehlikeli görünmeyebilir ancak aslında Avrupa genelinde ve İngiltere'de her yıl tahmini 27.600 kişiyi öldüren ciddi bir hastalık.



El yıkamak temel bir hijyen uygulaması olsa da, Avrupa genelinde el yıkama alışkanlıkları arasında büyük farklar var gibi görünüyor.



Avrupalıların el yıkama alışkanlıkları hakkında Statista'da yayınlanmış son mevcut verilere göre, Hollandalıların yarısı tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamayı pek umursamıyor.



İtalyanların ise yüzde 43'ü tuvalete gittikten sonra ellerini sabunla güzelce yıkamayı reddediyor.



İspanyolların yüzde 39'u tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamayarak listede üçüncü sırada yer alırken, onları yüzde 38 ile Fransızlar ve yüzde 37 ile Ruslar takip ediyor.



Listede bir sonraki sırada Avusturyalılar ve Letonyalılar yer alıyor ve her iki halkın da yüzde 35'i temel el yıkama alışkanlıklarından yoksun görünüyor.



Polonyalılar ise el yıkama konusunda daha iyi bir karneye sahip. Ülkede nüfusun yüzde 68'i tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkadıklarını belirtiyor.



Çekya ve Ukrayna'nın her ikisinin de nüfusunun yüzde 71'i, Bulgaristan nüfusunun ise yüzde 72'si ellerini yıkıyor.



Listede bir sonraki sırada ise yüzde 73 ile İsviçre yer alıyor ve onu yüzde 74 ile İrlanda ve yüzde 75 ile İngiltere takip ediyor.



Finlerin yaklaşık dörtte biri tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamaktan hoşlanmıyor gibi görünüyor ancak yüzde 76'sı el hijyenine dikkat ediyor. Onları yüzde 78 ile İskandinav komşuları İsveç takip ediyor. Bu aynı zamanda Almanya ve İzlanda'nın puanı.



Yüzde 80'lik dilimde ise el hijyenini biraz daha ciddiye alan ülkeleri görmeye başlıyoruz.



Sırbistan'da el yıkama oranı yüzde 83 iken Romanya'da yüzde 84 ve Kosova'da yüzde 85. Portekizliler için de bu oran aynı.



El hijyenini oldukça ciddiye aldığı anlaşılan iki ülke ise Bosna-Hersek ve Türkiye.



Türkler, konu hijyene gelince Olimpiyatlarda milli atıcı Yusuf Dikeç'in de yaptığı gibi gümüş madalyayı kazanıyor: Türkiye'de tuvalete gittikten sonra el yıkama oranı yüzde 94.



Ancak Boşnaklar bunu bir adım öteye taşıyor: Bosna-Hersek'te nüfusun yüzde 96'sı tuvalete gittikten sonra ellerini güzelce sabunla ovalıyor.



Veriler biraz eski olabilir ancak dedikleri gibi can çıkar huy çıkmaz. Bu nedenle, Saraybosna veya İstanbul'da, birinin elini sıkarken kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Yine de, Amsterdam'da birinin elini sıkmadan önce iki kere düşünmek isteyebilirsiniz. Zira, ya tuvaletten yeni çıktıysa?