Samanyolu Haber /Gündem / O ihale Erdoğan'ın kararıyla iptal edildi /21 Ocak 2022 22:51

O ihale Erdoğan'ın kararıyla iptal edildi

Koç Holding iştiraki Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından devralınmasına karar verilen Kalamış Yat Limanı ihalesinin iptal edildiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiğini duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de 12 Kasım 2021 günü yayımlanan kararı ile Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesini onaylamıştı.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği bildirimde, ihalenin Erdoğan tarafından iptal edildiği ve kararın bugün tebliğ edildiği bildirildi.

Koç Holding'den yapılan açıklama şöyle:

- 07.10.2021 ve 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklanmıştır.

- Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art'a tebliğ edilmiştir.

İHALE SÜRECİ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi.

Rekabet Kurulu, 21 Ekim 2021'de Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın, özelleştirme kapsamında Koç Holding iştiraki Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından devralınması işlemini onaylamıştı.
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