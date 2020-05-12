Samanyolu Haber /Gündem / O iki Emniyet amiri açığa alındı /12 Mayıs 2020 15:39

O iki Emniyet amiri açığa alındı

Ankara’da Emniyet müdür yardımcısı ile komiser yardımcısının Korona salgınının ortasında kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Valilik iki Emniyet amirinin açığa alındığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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Emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., çiftlik evi kiraladı. 

İki Emniyet amiri bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak çiftlik evine gitti. 

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi ve alkol tüketildi. 

Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki hesabından canlı yayına geçti. 

Bunun üzerine Emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı. 

Görüntüleri seyreden Yılmaz’ın her iki Emniyet mensubunun görev yerini değiştirdiği belirtildi. Skandala dair bugün Ankara Valiliği de bir açıklama yaptı. Valilik soruşturma açıldığını ve iki ismin açığa alındığını kaydetti. 
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