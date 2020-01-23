O isim de AKP'ye bayrak açtı

Kurucuları arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyım atanmasına Diyanet İşleri'nin eski başkanı Mehmet Görmez de veryansın etti.





Görmez emekli olduğu güne kadar camilerde, özellikle cuma vaazlarında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın propagandasını yaptırmakla itham edilmişti.





MEHMET GÖRMEZ "KAYGI VERİCİ" DEDİ





Görmez şahsi Twitter hesabında AKP hükümetinin BİSAV'a kayyım tayin etmesini "kaygı verici" diye niteledi.





Görmez, “Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden yaşanan son gelişmeler hepimizi kaygı ve üzüntüye sevketmektedir.” ifadelerini kullandı.







Görmez, kayyım kararına karşı herkesi harekete geçmeye davet etti: "Yetki ve sorumluluk sahibi tüm kardeşlerimizi bu meseleleri hukuk ve kardeşlik ahlakı çerçevesinde halletmek üzere biran önce harekete geçmeye ve insiyatif almaya davet ediyorum."





DAVUTOĞLU PARTİYİ KURUNCA ÖNCE ÜNİVERSİTEYE, AKABİNDE BİSAV'A KAYYIM!





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) 21 Ocak'ta kayyım tayin edildi.





Davutoğlu AKP'nin kayyım kararına "Darbe." diyerek cevap vermişti. Davutoğlu, "Bilim ve Sanat Vakfı'na el konulması uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli." çağrısında bulunmuştu.





2019 yılı aralık ayında da vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi, bütün mal varlığı ile Marmara Üniversitesi'ne devredilmişti.