Samanyolu Haber /Gündem / O isim de AKP'ye bayrak açtı /23 Ocak 2020 13:34

O isim de AKP'ye bayrak açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturduğu dönemde lüks harcamaları ve Diyanet'i iktidarın emrine amade kılması sebebiyle eleştirilen Mehmet Görmez, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi. Görmez, AKP'ye karşı harekete geçilmesi için tweet attı.

SHABER3.COM

Kurucuları arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyım atanmasına Diyanet İşleri'nin eski başkanı Mehmet Görmez de veryansın etti. 

Görmez emekli olduğu güne kadar camilerde, özellikle cuma vaazlarında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın propagandasını yaptırmakla itham edilmişti.

MEHMET GÖRMEZ "KAYGI VERİCİ" DEDİ

Görmez şahsi Twitter hesabında AKP hükümetinin BİSAV'a kayyım tayin etmesini "kaygı verici" diye niteledi.

Görmez, “Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden yaşanan son gelişmeler hepimizi kaygı ve üzüntüye sevketmektedir.” ifadelerini kullandı.

Görmez, kayyım kararına karşı herkesi harekete geçmeye  davet etti: "Yetki ve sorumluluk sahibi tüm kardeşlerimizi bu meseleleri hukuk ve kardeşlik ahlakı çerçevesinde halletmek üzere biran önce harekete geçmeye ve insiyatif almaya davet ediyorum."

DAVUTOĞLU PARTİYİ KURUNCA ÖNCE ÜNİVERSİTEYE, AKABİNDE BİSAV'A KAYYIM!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) 21 Ocak'ta kayyım tayin edildi. 

Davutoğlu AKP'nin kayyım kararına "Darbe." diyerek cevap vermişti. Davutoğlu, "Bilim ve Sanat Vakfı'na el konulması uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli." çağrısında bulunmuştu. 

2019 yılı aralık ayında da vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi, bütün mal varlığı ile Marmara Üniversitesi'ne devredilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O isim de AKP'ye bayrak açtı Sonraki Haber >>

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

İsrail'da patlama

İsrail'da patlama

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Şehri deniz köpüğü bastı!

Şehri deniz köpüğü bastı!

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Film sahnesi değil, gerçek!

Film sahnesi değil, gerçek!

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:17