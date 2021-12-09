Samanyolu Haber /Gündem / 'O kafa' GATA'daki başhekimlik görevine geri döndi /09 Aralık 2021 10:24

'O kafa' GATA'daki başhekimlik görevine geri döndi

"Boşanmak yerine ikinci eşi alın" diyen eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, görevine geri döndü

'O kafa' GATA'daki başhekimlik görevine geri döndi

Medeni hukuk ve laikliği hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, hastanedeki görevine döndü.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde görev yaparken sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevinden alınan Dr. Ali Edizer, Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti. Edizer, kararın iptali için idari mahkemeye dava açmıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi kararını verdi.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Edizer'in, Güdül'de görevlendirme işleminin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Doktorun yeniden eski hastanesinde görev yapması kararlaştırıldı.

Karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dr. Edizer, “Güdül'e veda zamanı. Bir hukuksuzluk daha izole edildi. İnşallah sırada GATA'ya dönüş var. Birikim ve gayretleriyle mücadelemizde büyük payı olan avukat arkadaşlarımı tebrik ediyorum” açıklaması yaptı.

Ne olmuştu?

Ali Edizer, GATA’da başhekim yardımcısı olarak görev yaparken, sosyal medya hesabından erkeklere, "İkinci eşi de alın” çağrısında bulunmuş ve “Sorsan, ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” gibi mesajlar paylaşmıştı. Bu paylaşımları üzerine 5 Ekim 2020’de görevden alınan Edizer’in, 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı.
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