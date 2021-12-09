Soylu'nun konuşması sırasında Meclis'te hareketli dakikalar...

Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz.





Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem.





"KÜRTLER SİZDEN NEFRET EDİYOR"





Şırnak Cizre'de bir katliam yaşandı. Pusu kuran terörist, HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı.





50 milyarlık kenevirin PKK'ya gitmesini bizim aslanlarımız engelledi, bağırmanız bundandır.





Kürtler sizden nefret ediyor.





Türkiye'deki terörist sayısı 160'ın altına düştü. Diyarbakır analarının ahı sizi bitirecek.





CHP, Tezkereye hayır dediniz, bunu bir bedel olarak taşıyacaksınız.





DÖVİZLİ PROTESTO





Soylu'nun konuşma yaptığı sırada HDP'li vekiller dövizli protesto gerçekleştirdi. Dövizlerde 'Mafya iltisaklı bakan' yazdığı görüldü. Ayrıca Soylu'nun konuşması sırasında Genel Kurul'da tansiyon birçok kez yükseldi.





TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. Bu ülkede kimin paravanı olarak bildiğimiz bir PKK düşmanlığı vardır. Kürtler Aleviler bu ülkenin asli unsurlardır. İstismarı gazi meclis altında kabul etmeyeceğiz" dedi.Soylu'nun konuşması sırasında HDP'li vekiller pankart açtı.Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit gazi oldu. Bir tekinsiz onlara rahmetle şükranla başladınız mı. Bunu yapmayan elbette Kürdistan'ın özgürlüğüne ses çıkarmayacaktır.