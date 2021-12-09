Soylu'nun konuşması sırasında Meclis'te hareketli dakikalar...

Soylu'nun konuşması sırasında HDP'li vekiller pankart açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:
Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz.
Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit gazi oldu. Bir tekinsiz onlara rahmetle şükranla başladınız mı. Bunu yapmayan elbette Kürdistan'ın özgürlüğüne ses çıkarmayacaktır.
Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem.
"KÜRTLER SİZDEN NEFRET EDİYOR"
Şırnak Cizre'de bir katliam yaşandı. Pusu kuran terörist, HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandı.
50 milyarlık kenevirin PKK'ya gitmesini bizim aslanlarımız engelledi, bağırmanız bundandır.
Kürtler sizden nefret ediyor.
Türkiye'deki terörist sayısı 160'ın altına düştü. Diyarbakır analarının ahı sizi bitirecek.
CHP, Tezkereye hayır dediniz, bunu bir bedel olarak taşıyacaksınız.
DÖVİZLİ PROTESTO
Soylu'nun konuşma yaptığı sırada HDP'li vekiller dövizli protesto gerçekleştirdi. Dövizlerde 'Mafya iltisaklı bakan' yazdığı görüldü. Ayrıca Soylu'nun konuşması sırasında Genel Kurul'da tansiyon birçok kez yükseldi.