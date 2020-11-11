O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabında duyurduğu istifa kararının akabinde sokak sosyal medyada en fazla tartışılan başlık ekonomik kriz ve Albayrak oldu.
Almanya'da ikamet eden bir gurbetçi, İstanbul'da Yol TV muhabirinin “Almanya Türkiye’yi kıskanıyor mu?” şeklindeki sorusuna kahkahalarla cevap verdi. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Aynı kişi, “Ben Almanya'ya gitmeden evvel Almanya'nın bizden 100 yıl ileride sanıyordum. Gidince gördüm ki mantalite açısından aramızda 300 yıl var.” dedi.