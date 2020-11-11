Samanyolu Haber /Ekonomi / O soruya öyle bir cevap verdi ki! /11 Kasım 2020 13:39

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesi hakkında vatandaş ne düşünüyor?

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabında duyurduğu istifa kararının akabinde sokak sosyal medyada en fazla tartışılan başlık ekonomik kriz ve Albayrak oldu.

Almanya'da ikamet eden bir gurbetçi, İstanbul'da Yol TV muhabirinin “Almanya Türkiye’yi kıskanıyor mu?” şeklindeki sorusuna kahkahalarla cevap verdi. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 

Aynı kişi, “Ben Almanya'ya gitmeden evvel Almanya'nın bizden 100 yıl ileride sanıyordum. Gidince gördüm ki mantalite açısından aramızda 300 yıl var.” dedi.
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O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

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