O ülke, Rus ve Belarus'lulara 'altın vize' vermeyecek

AB neden altın vize programlarının askıya alınmasını tavsiye etti?

Mart 2022'de Avrupa Komisyonu, tüm AB üyesi ülkelere, Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik yatırımcı vizesi programlarını askıya alma çağrısı yaptı.

AB ülkeleri altın vize programlarını bitiriyor

İtalya, halen altın vize uygulamasına sahip birkaç AB ülkesinden biri.

İtalya Ticaret Bakanlığı, Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik 'altın vize' programını askıya aldığını duyurdu.İtalyan basınına göre bakanlığın bu kararı, Moskova'nın Ukrayna işgalinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından bu yönde yapılan çağrıdan bir yıl sonra alındı.'Yatırımcı vizesi' ya da 'altın vize' programları varlıklı yabancılara ev satın alarak, bankaya önemli miktarda para yatırarak ya da o ülkeye bağışta bulunarak oturma izni alma fırsatı sunuyor.Avrupa Birliği ülkeleri için bu aynı zamanda ülkeler arasında serbest dolaşım dahil 27 üyeli blok içerisinde ikamet etmenin avantajlarına erişim anlamına da geliyor.İtalyan programı, İtalyan devlet tahvillerine 2 milyon euro yatırım, bir İtalyan şirketine 500 bin euro yatırım, yenilikçi bir İtalyan girişimine 250 bin euro yatırım veya İtalya'daki bir hayırseverlik girişimine 1 milyon euro bağış karşılığında iki yıllık oturma izni sunuyor.Bu süre daha sonra üç yıl uzatılabilir ve 10 yıl sonra vatandaşlık almaya hak kazanılabilir.Avrupa Komisyonu, "yaptırımlara maruz kalan veya Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde destekleyen kişilerin bu programlar kapsamında AB vatandaşlığı veya Schengen Bölgesinde dolaşım özgürlüğü dahil, AB'ye ayrıcalıklı erişim elde etmiş olabileceği" uyarısında bulundu.İtalyan Altreconomia dergisi, Ticaret Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, İtalya'nın geçen yıl 36 başvuru arasından en az 32 Rus vatandaşına iki yıllık "yatırımcı vizesi" verdiğini aktardı.Bu sayı İngiltere, ABD ve AB üyesi olmayan diğer 23 ülkeden gelen yatırımcıların toplamından daha fazla.Bu yıl içerisinde ise şimdiye kadar kaç vize verildiğine dair herhangi bir veri bulunmuyor.Avrupa Komisyonu daha önce bu tür programların güvenlik, şeffaflık ve Avrupa Birliği değerleri açısından risk oluşturduğunu bildirmişti.Sene başında İrlanda, 500 bin euro bağış ya da ülkede üç yıllık 1 milyon euroluk yatırım karşılığında İrlanda'da ikamet imkanı sunan Göçmen Yatırımcı Programını feshetti.Artan emlak ve kira fiyatlarıyla mücadele amacıyla yatırım yoluyla ikamet programına son veren ülkelerden bir diğeri de Portekiz oldu.