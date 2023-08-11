Rusya'nın KKTC hamlesi ne anlama geliyor?

Rus büyükelçi ne dedi?





KKTC cephesi ne nedi?

Konu üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cephesinden ilk açıklama Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan geldi. Ertuğruloğlu, "Rusya'nın KKTC'ye konsolosluk açma kararı bir yıldır konuşuluyor. Bu bir ofis olacak. Rusya KKTC'yi tanıdı olarak yorumlanmamalı." dedi.

Rusya'nın adımı ne anlama geliyor?

Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde konsolosluk açma niyeti yeni değil. Geçen yıl nisan ayında da böyle bir girişime dair yerel basında haberler çıkmış ancak Rusya'nın Avrupa Birliği nezdindeki temsilcisi bunun doğru olmadığını belirtmişti.

Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konsolosluk hizmete vermeye başlama girişimi ne anlama geliyor?Rusya'nın Kıbrıs Büyükelçisi Murat Ziyazikov'un dün Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamalar kapsamında Moskova'nın adanın kuzeyindeki Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunma arayışının KKTC'yi devlet olarak tanımayı mı planladığı sorusunu gündeme taşıdı.Ziyazikov verdiği demeçte, "Çok gecikmiş olan bu kararın hiçbir siyasi dayanağı yoktur. Sadece insani kaygılar ve Kıbrıs'ın kuzey kesiminde ikamet eden Rus yurttaşlarımıza yönelik ilgiden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.Adanın kuzeyinde yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığını belirten büyükelçi, konsolosluğun açılmasıyla Rusların yardım için adanın kuzeyinde kendilerini düzenli olarak kabul edecek olan Rusya Büyükelçiliği konsolosluk bölümü çalışanlarına başvurabileceklerini kaydetti.Büyükelçi, bu girişimin KKTC'nin tanınması anlamına gelmediğinin altını çizerek, "Kıbrıs meselesine ilişkin yaklaşımlarımız ise değişmemiştir. İlkeli bir politika izlemeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan bilinen uluslararası ve hukuki çerçeve içerisinde kapsamlı, yaşayabilir ve adil bir çözümü tutarlı bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bazı Türk televizyon kanallarında yaptığı açıklamalarda bu yönde dışişleri bakanlığına yapılmış bir bilgilendirmenin olduğunu, ancak ne zaman açılacağı yönünde henüz kesin bir bilginin olmadığını söyledi.Türkiye'nin Rusya ile olan bağlantıları ve Ukrayna savaşından sonra Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği içindeki bazı yaptırımların bazı Rusları Kuzey Kıbrıs'a yönelttiğini belirten Tatar, “Rusya’nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım KKTC’nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor." diye konuştu. Bununla birlikte Tatar "Biz kimsenin farklı emellerine alet olmayız." dedi.KKTC'de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa'nın ofisleri olduğuna işaret eden Tatar, iki devletin her ne kadar tanınmasa da bir gerçek olduğunu belirtti ve KKTC'nin tanıma zamanının geldiğinin altını çizdi.Öte yandan Yunan basını, bu kez konsolosluk adımına dair girişimin zamanlamasına dikkat çekti. Zamanlamanın tesadüf olmadığını belirten yorumlarda Moskova'nın Vilnius'taki NATO zirvesinin sonrasında yüzünü Batı'ya dönen Ankara üzerinde baskı kurmak istediği ve bu süreçte gıda güvenliği ve tahıl anlaşmasının yeniden önem kazandığı ifade edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl eylül ayında yaptığı bir açıklamada KKTC'nin tanınma konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü söylemişti.